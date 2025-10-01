股王爭霸！信驊衝5,465元天價 距大立光紀錄僅差610元

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股迎接光輝十月，權王台積電（2330）、股王信驊（5274）1日聯袂攻高，信驊更改寫歷史天價5,465元，與大立光（3008）寫下的個股歷史最高紀錄6,075元、差距約610元。

信驊長線營運展望持續受到法人青睞，普遍給予「買進」或「優於大盤」的正向評級。法人分析，隨著新一代伺服器管理晶片（BMC）AST2700動能逐步放大，並將打入英特爾、超微及輝達平台，未來3至5年營運成長可期。

美系外資在今年6月便將信驊目標價自4,380元大幅調高至6,000元，增幅高達13.6%，同時把2026年營收成長率預期由36%上修至44%，顯示對新產品布局深具信心。雖然該外資後續將目標價自6,000元下修至5,700元，但多數外資仍維持樂觀態度。

其中，一家美系外資先後將目標價自5,000元進一步上調至6,100元，暫居所有法人估值最高，並強調信驊訂單能見度已延伸至2026年第一季。日系外資則將目標價調升至6,000元，而部分外資也相繼將評價調高至5,000元以上。整體來看，法人普遍認為信驊股價仍具上漲空間。

以籌碼面觀察，三大法人9月買超17張，包括外資賣超117張、投信買超127張、自營商買超7張，呈現土洋對作。

