漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台股1日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達26,325點，一度大漲505點，並順利站回五日線，漲勢驚人。市場專家直言，AI浪潮、人形機器人與智慧眼鏡正翻轉未來，不能再用過去估值模型看待當下，因為AI黃金十年可能才剛開場。

全球股市持續高檔震盪，市場「股市過熱」聲不斷，聯準會主席鮑爾也警告，美股整體估值偏高，而「巴菲特指標」目前已突破200%，高於網路泡沫與疫情時期，擔憂股市可能存在過熱疑慮。

不過，「實力派女將」資深分析師莊佳螢認為，反觀台股本波行情與過去不同，AI產業的崛起為前所未有的新變數，或將開啟一個長達十年的黃金周期。

此外，台積電（2330）1日盤中也上攻至1,350元、一度大漲45元。莊佳螢表示，股市的本質在於評估公司未來的盈利能力，例如若台積電明年每股盈餘可望達20元，股價自然有機會持續向上挑戰歷史大關。

莊佳螢表示，隨著AI、人形機器人及智慧眼鏡等新科技快速發展，不僅將推動文明進步，更帶動相關企業營收與獲利成長。因此，投資人若僅依靠傳統估值模型來判斷市場高低，恐難以完全掌握未來走勢。

莊佳螢指出，換言之，當前科技股的高估值，未必代表長線已處於高點。若AI商機持續兌現，未來十年將可能成為科技產業的黃金年代。不過，在估值居高不下的市場環境中，投資人仍應維持警覺，採取分散布局策略，例如關注機器人、電動車等多元產業，或透過短線操作、期貨與黃金等避險工具，來因應潛在波動。