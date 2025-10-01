快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國副總統范斯（中）與眾議院議長強生（左）、參院多數黨領袖杜恩（右）在白宮會議後，說明兩黨協商未果，政府關門危機升溫。歐新社
美國副總統范斯（中）與眾議院議長強生（左）、參院多數黨領袖杜恩（右）在白宮會議後，說明兩黨協商未果，政府關門危機升溫。歐新社

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。

然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。

共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

若無法妥協，政府將關門（shutdown），導致就業、通膨等經濟數據無法如期發布，聯準會決策也將更難預測。

回顧上次停擺是2018年底的時後，歷時35天，是美國史上最長的一次政府停擺。

GDP在Q1短暫受壓，約下修0.1~0.2個百分點，而美債當時還因為避險情緒增加，資金湧入債券，美債價格略漲一點。民主黨與共和黨的攻防，雖然不會影響長期趨勢，但這幾天仍需要持續追蹤。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

非農就業 通膨 聯準會 民主黨 共和黨

相關新聞

漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台股1日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達26,325點，一度大漲505點，並順利站回五日線，漲勢驚人。市場專家直言，...

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。 然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。 共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

台積電領軍…最高至1345元！ 台股早盤一度大漲逾400點

美股四大指數昨夜震盪收紅，台積電ADR（美國存託憑證）收漲2.22%，帶動台指期夜盤重返26100點之上，台股今日開盤重...

緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

現在打開APP可能都會突然看到一些漲停股，尤其是跟AI有關或是沾到邊的那些，老朋友緯創那麼久沒動靜，隔這麼久又帶著驚喜突然出現了。 今天漲停，看來是因為有接到戴爾大單的消息，明年出貨規模可能比今年翻倍，再加上惠普的訂單，這兩位大客戶就可能讓緯創大賺不少喔，除此之外，緯創還有美國、英國喊出的「星際之門」的題材，除了緯創自己表現亮眼，它的小金雞緯穎今天也很強，股價離漲停差了一點，大漲8%。

外資調高台積、鴻海及信樺三大指標股目標價 助漲台股返2萬6

美系券商發布最新報告，調高台積電（2330）鴻海（2317）及信驊（5274）三大指標股目標價，帶動買盤推升台股開盤重返...

台股開盤上漲257點重返2萬6千點！台積電開高20元至1325元

台股1日開盤指數上漲257.75點，開盤指數為26,078.29點。台積電（2330）開盤價1,325元，上漲20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。