美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。

然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。

共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

若無法妥協，政府將關門（shutdown），導致就業、通膨等經濟數據無法如期發布，聯準會決策也將更難預測。

回顧上次停擺是2018年底的時後，歷時35天，是美國史上最長的一次政府停擺。

GDP在Q1短暫受壓，約下修0.1~0.2個百分點，而美債當時還因為避險情緒增加，資金湧入債券，美債價格略漲一點。民主黨與共和黨的攻防，雖然不會影響長期趨勢，但這幾天仍需要持續追蹤。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。