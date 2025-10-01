美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪
本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。
然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。
共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。
若無法妥協，政府將關門（shutdown），導致就業、通膨等經濟數據無法如期發布，聯準會決策也將更難預測。
回顧上次停擺是2018年底的時後，歷時35天，是美國史上最長的一次政府停擺。
GDP在Q1短暫受壓，約下修0.1~0.2個百分點，而美債當時還因為避險情緒增加，資金湧入債券，美債價格略漲一點。民主黨與共和黨的攻防，雖然不會影響長期趨勢，但這幾天仍需要持續追蹤。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言