快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍…最高至1345元！ 台股早盤一度大漲逾400點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電領軍，台股早盤一度大漲逾400點。（路透）
台積電領軍，台股早盤一度大漲逾400點。（路透）

美股四大指數昨夜震盪收紅，台積電ADR（美國存託憑證）收漲2.22%，帶動台指期夜盤重返26100點之上，台股今日開盤重回26000大關，以26078.29點、漲逾300點開出，早盤最高上漲超過400點，最高26259.05點，台積電亦大漲最高來到每股1345元。

法人分析，雖然美國政府關門危機未解，但各界預期10月降息的可能性仍高，同時靜待企業財報公布，週二道瓊上漲 0.18%、那斯達克上漲 0.30%、標普上漲 0.41%、費城半導體上漲0.87%。

美國商務部長盧特尼克放話，喊出台美晶片產能要「五五分」，法人認為，這增添市場不確定性，再加上美國政府關門危機干擾，短線操作難度提高，不過，考量時序將進入第4季，即將迎接電子股的最旺季，且今年還有輝 GB300、台積電2奈米同時量產的加持，因此大盤仍有一定支撐力道。

台積電10月16日法說會是近期市場關注的一大焦點，市場聚焦2奈米晶片的量產消息，法人認為，受惠於智慧型手機、HPC需求帶動，台積電2奈米的營收占比，預期2026年9%、2027年提升至18%。此外受惠於美國建廠進度加速，今年有亞利桑那2廠貢獻・明年還有亞利桑那3廠加入，廠務工程、半導體設備等業者，看好業績會一路旺到明年。而例如特用化學、再生晶圓在台積電2奈米擴充產能・以及晶背供電技術預計2026年將推出，均會帶動耗材用量明顯提升，前景同樣值得期待。

操作策略上，法人建議，本波大盤若回測至月均線附近，可留意波段佈局的時機，除了關注第4季業績獲利成長股、季底年底作帳股等等，市場資金亦積極卡位明年展望良好族群，此一部分可以鎖定電源供應、BBU、廠務工程、半導體設備、特用化學、再生晶圓等方向。

法人也建議，有鑑於GB300下一世代Rubin系列的熱設計功耗提升，HVDC高壓直流供電架構原先預計要2027年才會推出，現在可望提前至2026年採用，帶動評價提升，電源供應、BBU具備波段表現潛力。

台積電 美國商務部 台股

延伸閱讀

輝達續寫新猷台積電ADR勁揚 台股挑戰重返26000點

台美晶片五五分？總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

新聞評論／美拋「矽盾」為川習會暖身兼逼台讓步

新聞評論／川政府拋晶片五五分 台關稅談判如何接招

相關新聞

漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台股1日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達26,325點，一度大漲505點，並順利站回五日線，漲勢驚人。市場專家直言，...

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。 然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。 共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

台積電領軍…最高至1345元！ 台股早盤一度大漲逾400點

美股四大指數昨夜震盪收紅，台積電ADR（美國存託憑證）收漲2.22%，帶動台指期夜盤重返26100點之上，台股今日開盤重...

緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

現在打開APP可能都會突然看到一些漲停股，尤其是跟AI有關或是沾到邊的那些，老朋友緯創那麼久沒動靜，隔這麼久又帶著驚喜突然出現了。 今天漲停，看來是因為有接到戴爾大單的消息，明年出貨規模可能比今年翻倍，再加上惠普的訂單，這兩位大客戶就可能讓緯創大賺不少喔，除此之外，緯創還有美國、英國喊出的「星際之門」的題材，除了緯創自己表現亮眼，它的小金雞緯穎今天也很強，股價離漲停差了一點，大漲8%。

外資調高台積、鴻海及信樺三大指標股目標價 助漲台股返2萬6

美系券商發布最新報告，調高台積電（2330）鴻海（2317）及信驊（5274）三大指標股目標價，帶動買盤推升台股開盤重返...

台股開盤上漲257點重返2萬6千點！台積電開高20元至1325元

台股1日開盤指數上漲257.75點，開盤指數為26,078.29點。台積電（2330）開盤價1,325元，上漲20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。