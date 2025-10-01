台積電領軍…最高至1345元！ 台股早盤一度大漲逾400點

美股四大指數昨夜震盪收紅，台積電ADR（美國存託憑證）收漲2.22%，帶動台指期夜盤重返26100點之上，台股今日開盤重回26000大關，以26078.29點、漲逾300點開出，早盤最高上漲超過400點，最高26259.05點，台積電亦大漲最高來到每股1345元。

法人分析，雖然美國政府關門危機未解，但各界預期10月降息的可能性仍高，同時靜待企業財報公布，週二道瓊上漲 0.18%、那斯達克上漲 0.30%、標普上漲 0.41%、費城半導體上漲0.87%。

美國商務部長盧特尼克放話，喊出台美晶片產能要「五五分」，法人認為，這增添市場不確定性，再加上美國政府關門危機干擾，短線操作難度提高，不過，考量時序將進入第4季，即將迎接電子股的最旺季，且今年還有輝 GB300、台積電2奈米同時量產的加持，因此大盤仍有一定支撐力道。

台積電10月16日法說會是近期市場關注的一大焦點，市場聚焦2奈米晶片的量產消息，法人認為，受惠於智慧型手機、HPC需求帶動，台積電2奈米的營收占比，預期2026年9%、2027年提升至18%。此外受惠於美國建廠進度加速，今年有亞利桑那2廠貢獻・明年還有亞利桑那3廠加入，廠務工程、半導體設備等業者，看好業績會一路旺到明年。而例如特用化學、再生晶圓在台積電2奈米擴充產能・以及晶背供電技術預計2026年將推出，均會帶動耗材用量明顯提升，前景同樣值得期待。

操作策略上，法人建議，本波大盤若回測至月均線附近，可留意波段佈局的時機，除了關注第4季業績獲利成長股、季底年底作帳股等等，市場資金亦積極卡位明年展望良好族群，此一部分可以鎖定電源供應、BBU、廠務工程、半導體設備、特用化學、再生晶圓等方向。

法人也建議，有鑑於GB300下一世代Rubin系列的熱設計功耗提升，HVDC高壓直流供電架構原先預計要2027年才會推出，現在可望提前至2026年採用，帶動評價提升，電源供應、BBU具備波段表現潛力。