緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

＊原文時間9月30日。

現在打開APP可能都會突然看到一些漲停股，尤其是跟AI有關或是沾到邊的那些，老朋友緯創那麼久沒動靜，隔這麼久又帶著驚喜突然出現了。

今天漲停，看來是因為有接到戴爾大單的消息，明年出貨規模可能比今年翻倍，再加上惠普的訂單，這兩位大客戶就可能讓緯創大賺不少喔，除此之外，緯創還有美國、英國喊出的「星際之門」的題材，除了緯創自己表現亮眼，它的小金雞緯穎今天也很強，股價離漲停差了一點，大漲8%。

母子檔一起站上了AI基建浪潮的浪頭，像兩個夥伴一起划船，一個划左邊、一個划右邊，速度當然快。

當然，題材是題材，公司沒正式證實，所以還不需要急著把它當成鐵板釘釘的事實，消息看看就好，但我不會因此就把它作為買或賣的依據，不過可以看一下實際的數字：

今年緯創上半年EPS已經4.06元了，等於半年就追上2022全年的4.01元，和2023整年的4.08元只差一點，然後對比2024年跳升到的6.11元。

換句話說，緯創的獲利表現這兩年明顯加速，今年才過一半就有很不錯的表現，主要還是AI伺服器帶來的實質貢獻。

而且我覺得很棒的是，今天收到不少大大私訊：「我終於解套了！」、「解套比賺錢還開心！」...等等之類的，雖然距離161元的前高還有一段距離，不過這一漲，讓大部分的大大都解套也鬆了一口氣，再次恭喜大大們。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。