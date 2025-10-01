快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

聽新聞
0:00 / 0:00

外資調高台積、鴻海及信樺三大指標股目標價 助漲台股返2萬6

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影
台積電。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影

美系券商發布最新報告，調高台積電（2330）鴻海（2317）及信驊（5274）三大指標股目標價，帶動買盤推升台股開盤重返2萬6千點之上。

美系券商指出，台積電進入第4季將迎來法說季，再調高台積電2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至61.6/74.6/96.6，以明（2026）年21xPE評價，同步升目標。券商預期第4季營收／毛利率指引有機會優於市場預期，因在穩定的匯率環境下，加上AI需求強勁，重申台積電是「首選」。券商先前也上修明年CoWoS產能至100k from 90k。3nm產能吃緊，預期明年漲5%，但會讓非AI客戶承壓。

摩爾定律2.0：上修2nm/A16產能至140k片/月from 95k片/月。iPhone 18全系列將採用，包括摺疊機。預期Nvidia的Feynman會在2028年採用A16製程；由於背面供電（SPR），其功耗可能降低15%-20%。A14預期2027年開始，Intel正在洽談外包。

券商預期資本支出明年420億美元、後年430億。毛利率預估今明年穩在58.5%/58.6%，後年躍升至60%+。

美系券商上調鴻海今明年獲利預估，反映rack-level級伺服器出貨增，主要來自Nvidia的貢獻、CSP增加及主權AI案。預估AI伺服器明年營收翻倍，後年營收也年增四成。預估明年出貨量翻倍至25k，後年30k，明年有VR200，後年Rubin Ultra，ASP續升。

CSP客戶，券商認為已有微軟與甲骨文，接下來有機會成為Meta GB300專案的第二供應商。VR200世代則有機會打入Google。券商預估鴻海在CSP的市占率未來有機會達五成。導到財務模型上，雖伺服器毛利率較差，但能穩定OPM未來二至三年在3%左右。

美系券商預期信驊第3季營收有望季增1.6%。預估毛利率68%優於第2季。預期動能能延續到第4季，來自CSP的需求。儘管從去（2024）年第2季開始re-stocking，目前觀察庫存水位還是很健康，到2026年第1季有季節性修正。不過，預期AST2700明年占佔營收比達兩成，ASP較AST2600增70-80%。上修2025-2027年EPS至86.4/124.6/163。

台積電 營收 鴻海 信驊

延伸閱讀

OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

台股再戰高點 法人點出多方格局未變…推演後市盯「234」指標

台積盤後鉅額交易 驚見1,430元新天價

蘋果印度製造 鴻海大贏家 計畫新增核心零組件產能

相關新聞

漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台股1日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達26,325點，一度大漲505點，並順利站回五日線，漲勢驚人。市場專家直言，...

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。 然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。 共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

台積電領軍…最高至1345元！ 台股早盤一度大漲逾400點

美股四大指數昨夜震盪收紅，台積電ADR（美國存託憑證）收漲2.22%，帶動台指期夜盤重返26100點之上，台股今日開盤重...

緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

現在打開APP可能都會突然看到一些漲停股，尤其是跟AI有關或是沾到邊的那些，老朋友緯創那麼久沒動靜，隔這麼久又帶著驚喜突然出現了。 今天漲停，看來是因為有接到戴爾大單的消息，明年出貨規模可能比今年翻倍，再加上惠普的訂單，這兩位大客戶就可能讓緯創大賺不少喔，除此之外，緯創還有美國、英國喊出的「星際之門」的題材，除了緯創自己表現亮眼，它的小金雞緯穎今天也很強，股價離漲停差了一點，大漲8%。

外資調高台積、鴻海及信樺三大指標股目標價 助漲台股返2萬6

美系券商發布最新報告，調高台積電（2330）鴻海（2317）及信驊（5274）三大指標股目標價，帶動買盤推升台股開盤重返...

台股開盤上漲257點重返2萬6千點！台積電開高20元至1325元

台股1日開盤指數上漲257.75點，開盤指數為26,078.29點。台積電（2330）開盤價1,325元，上漲20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。