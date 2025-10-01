外資調高台積、鴻海及信樺三大指標股目標價 助漲台股返2萬6

美系券商發布最新報告，調高台積電（2330）鴻海（2317）及信驊（5274）三大指標股目標價，帶動買盤推升台股開盤重返2萬6千點之上。

美系券商指出，台積電進入第4季將迎來法說季，再調高台積電2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至61.6/74.6/96.6，以明（2026）年21xPE評價，同步升目標。券商預期第4季營收／毛利率指引有機會優於市場預期，因在穩定的匯率環境下，加上AI需求強勁，重申台積電是「首選」。券商先前也上修明年CoWoS產能至100k from 90k。3nm產能吃緊，預期明年漲5%，但會讓非AI客戶承壓。

摩爾定律2.0：上修2nm/A16產能至140k片/月from 95k片/月。iPhone 18全系列將採用，包括摺疊機。預期Nvidia的Feynman會在2028年採用A16製程；由於背面供電（SPR），其功耗可能降低15%-20%。A14預期2027年開始，Intel正在洽談外包。

券商預期資本支出明年420億美元、後年430億。毛利率預估今明年穩在58.5%/58.6%，後年躍升至60%+。

美系券商上調鴻海今明年獲利預估，反映rack-level級伺服器出貨增，主要來自Nvidia的貢獻、CSP增加及主權AI案。預估AI伺服器明年營收翻倍，後年營收也年增四成。預估明年出貨量翻倍至25k，後年30k，明年有VR200，後年Rubin Ultra，ASP續升。

CSP客戶，券商認為已有微軟與甲骨文，接下來有機會成為Meta GB300專案的第二供應商。VR200世代則有機會打入Google。券商預估鴻海在CSP的市占率未來有機會達五成。導到財務模型上，雖伺服器毛利率較差，但能穩定OPM未來二至三年在3%左右。

美系券商預期信驊第3季營收有望季增1.6%。預估毛利率68%優於第2季。預期動能能延續到第4季，來自CSP的需求。儘管從去（2024）年第2季開始re-stocking，目前觀察庫存水位還是很健康，到2026年第1季有季節性修正。不過，預期AST2700明年占佔營收比達兩成，ASP較AST2600增70-80%。上修2025-2027年EPS至86.4/124.6/163。