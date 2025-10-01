快訊

台股開盤上漲257點重返2萬6千點！台積電開高20元至1325元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股1日開盤指數上漲257.75點，開盤指數為26,078.29點。圖／本報資料照片
台股1日開盤指數上漲257.75點，開盤指數為26,078.29點。台積電（2330）開盤價1,325元，上漲20元。

群益投顧表示，集中市場指數周二（9月30日）上攻量縮留上影線，主因大型權值股攻勢受阻；記憶體相關個股連回數日後，昨日全面飆漲，非電也在金控股強勢下，有個別次產業表現強勢，盤面氛圍熱絡。盤勢上檔仍顯承壓下，大型股承壓、強勢次產業股快速輪動環境刺激資金狂潮9月湧現於債市與股市，但台股連續四個交易日量縮，折射主力買盤對股市高檔的態度相對保守態勢。9月股市異常熱絡，連漲五個月股市上檔面臨較大獲利賣壓。泛AI題材與受惠晶片股漲多、部分資金轉移的二線被動元件股等有機會短線相對強勢。

操作題材可留意：

1.二線被動元件股─近期二線被動元件股強漲交集多重題材，包括龍頭國巨（2327）非合意併購茂達（6138）引發關注，以及市場解讀BBU將帶動被動元件需求上升，上周五（9／26）指數一度重挫550點，但多檔二線被動元件股大漲，前波跌深大漲的IC製造相關漲多上檔賣壓轉增後，9月下旬見資金積極轉進二線被動元件股態勢。

2.生技題材股─總統賴清德日前表示「國家希望工程」已納入生醫產業，同時政府持續精進法規及新藥與醫材審查機制，加速產品上市、協助台灣與國際接軌，並透過國發基金挹注百億「智慧醫療創新創業投資計畫」能夠擴大⺠間參與，完善國家生醫產業生態系。政策積極偏多，挹注個別生技股挾題材表現。

周二（9月30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,397.89點，上漲81.82點、漲幅0.18%；S&P500指數上漲0.41%；那斯達克指數上漲0.3%；費半指數上漲0.87%。台積電ADR漲2.22%，收在279.29美元，較台北交易溢價超過30.4%。

儘管有美國政府停擺和消費者信心下降的疑慮，美股仍在半導體股的激勵下上漲，醫藥股上漲也提振大盤。由於參議院兩黨提案雙雙闖關失敗，美政府停擺機率大幅提升。

三大法人周二集中市場合計買超132.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超65.5億元，投信買超6.9億元，自營商（自行買賣）買超35.6億元，自營商（避險）買超24.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,242口至446口，其中，外資淨空單減少3,189口至21,930口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,074口至4655口。

選擇權未平倉量部分，10月W1大量區買權OI落在26,200點，賣權最大OI落在25,700點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在19,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.34。VIX指數下降0.48至21.93。外資台指期買權淨金額1.73億元 ; 賣權淨金額0.32億元。整體選擇權籌碼面偏多。

被動元件 外資

