輝達續寫新猷台積電ADR勁揚 台股挑戰重返26000點

中央社／ 台北1日電
輝達（Nvidia）股價9月30日再創新高，公司市值突破4.5兆美元。(歐新社)
美股4大指數勁揚，道瓊和費半均再創歷史收盤新高，輝達NVIDIA）收漲2.59%再寫新猷，台積電ADR收漲2.22%，台指期夜盤重返26100點之上，漲177點收26130點，台積電期貨夜盤漲15點收1330點。

台股昨天收在25820.54點，法人指出，美股不受美國政府停擺期限逼近變數影響，人工智慧（AI）基礎建設題材持續帶動包括輝達等概念股勁揚，美國超級財報週將於10月中旬開跑，科技巨擘將陸續釋出AI產業景氣展望，台股整體趨勢仍由多方掌控，若量能擴大，短線有機會繼續上攻，今天看能否站穩26000點之上。

美股道瓊工業指數上漲81.82點或0.18%，收46397.89點，再寫歷史新猷。標普500指數小漲27.24點或0.41%，收6688.45點。科技股為主的那斯達克指數揚升68.86點或0.30%，收22660.01點。費城半導體指數上揚54.71點或0.87%，收6369.82點，也創收盤歷史新高。

輝達收186.58美元勁揚2.59%，再寫收盤歷史新猷，市值一舉突破4.5兆美元。台積電美國存託憑證（ADR）揚升2.22%收279.29美元。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出台美晶片製造「五五分」構想，行政院副院長鄭麗君日前再度赴美國談判對等關稅，今天凌晨搭機返台，鄭麗君表示，談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。

台股9月30日上漲240.22點，收25820.54點，成交值新台幣4285.19億元。根據統計，台股9月勁揚1587.44點，月線連5紅，是今年以來單月最大漲點；第3季大漲3564.52點，漲幅16.02%，是史上單季最大漲點。台股在9月30日總市值達到新台幣83.47兆元。

台積電 美國商務部 NVIDIA 輝達 台股 ADR

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。 然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。 共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

現在打開APP可能都會突然看到一些漲停股，尤其是跟AI有關或是沾到邊的那些，老朋友緯創那麼久沒動靜，隔這麼久又帶著驚喜突然出現了。 今天漲停，看來是因為有接到戴爾大單的消息，明年出貨規模可能比今年翻倍，再加上惠普的訂單，這兩位大客戶就可能讓緯創大賺不少喔，除此之外，緯創還有美國、英國喊出的「星際之門」的題材，除了緯創自己表現亮眼，它的小金雞緯穎今天也很強，股價離漲停差了一點，大漲8%。

