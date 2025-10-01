快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券投資顧問部呂正傑部長以「善用AI科技創造投資新維度」為題，於「2025年資產管理前瞻系列論壇」演講。記者周克威攝影
永豐金證券投資顧問部呂正傑部長以「善用AI科技創造投資新維度」為題，於「2025年資產管理前瞻系列論壇」演講。記者周克威攝影

金融業普遍看好AI提升營運效率的潛力，據金管會今年5月最新調查，全台已有33%金融機構導入AI。永豐金證券旗下量化團隊開發的熱門新聞關鍵字「豐搜」，成功訓練出結合「豐搜」訊號產出的「AI飆股模型」策略。

永豐金證券指出，模擬回測結果顯示，報酬率與風險控管表現均具優勢，如未來實際導入，將有望實踐提供投資人更具前瞻性的操作依據遠景。

證券暨期貨市場發展基金會舉辦「2025年資產管理前瞻系列論壇」，永豐金證券以「善用AI科技創造投資新維度」為題，受邀分享AI打造創新投資模式的實務經驗，同步獨家揭露AI工具「豐搜」最新進展，為當日唯一受邀出席的券商代表。

「豐搜」於去年3月推出，目前已落地應用，由於成功產生多重訊號，永豐金證券量化團隊進一步整合AI技術，訓練出「AI飆股模型」策略。永豐金證券指出，現階段的AI 在交易方面，可利用大數據找出背後的隱含意義，根據模擬回測結果顯示，AI在開發策略上有較佳的報酬率與風險控管優勢，未來有望成為投資人前瞻布局的重要工具。

「豐搜」運用自然語言模型（NLP），每日從逾2萬則台股資訊中，結合演算法與特徵分析整理出最熱門關鍵字，並於官網每日更新，掌握即時市場熱度。「豐搜」每日亦產出台股前30大熱門股票，並以柱狀圖呈現五年來的新聞熱度，提供投資人回溯熱門股的歷史軌跡的多維度參考依據。今年第3季，「豐搜」更結合AI大語言模型，實現5分鐘快速生成文章相較過去需耗時至少1小時撰寫，大幅提升研究效率，目前定期刊登於「豐雲學堂」網站。

AI應用發展邁入AI Agent（人工智慧代理）全新時代，呂正傑說明，生成式AI不但能助研究團隊快速完成產業分析、個股研究與報告撰寫，AI Agent（AI代理人）還可於交易、風險判斷與資訊整理等領域，提升投顧服務精準度，的確會是金融業轉型重要推力。

從「豐搜」到「全智動平台」，再到未來可見生成式AI應用遠景，國內券商科技創新領頭羊永豐金證券持續將AI納為驅動創新的核心力量。「全智動金融商品配置平台」內建上百種交易策略，經嚴格績效檢驗與回測，可動態調整組合配置，靈活涵蓋動能型、低波動與避險策略，強化投資組合韌性。因應高資產族群對專業投資建議的需求日益提升，平台整合因子探勘、策略競擇、資金配置與風險監控四大技術，已有智能化建議系統。

AI 永豐金

相關新聞

台股打破9月魔咒 月線連五紅、單季勁揚3,564點…史上最強

台股昨（30）日開高走高，打破「9月魔咒」，月線上漲1,587點，連五紅，為今年來最大單月漲點、史上最強9月與第六大單月...

台股再戰高點 法人點出多方格局未變…推演後市盯「234」指標

台股昨（30）日開高走高，儘管尾盤漲點因季底權值股調節賣壓而受壓抑，加權指數終場仍大漲240點收25,820點。法人對後...

國安基金動向 10月9日分曉

國安基金將於10月9日召開第3季例行性會議，討論是否繼續護盤。據了解，雖然9月股市迭創新高，但包括台美關稅談判尚未定案等...

台積盤後鉅額交易 驚見1,430元新天價

台積電昨（30）日盤後鉅額交易再次出現新天價，有11張以1,430元成交、總金額1,573萬元的配對交易。

永豐金證券 AI「豐搜」進化！輕鬆掌握熱股模型

金融業普遍看好AI提升營運效率的潛力，據金管會今年5月最新調查，全台已有33%金融機構導入AI。永豐金證券旗下量化團隊開...

台光電、台燿 高盛力挺

外資高盛於「銅箔基板（CCL）產業」報告表示，在高階AI伺服器驅動下，預期M9等級CCL，特別是Q-glass版本，將在...

