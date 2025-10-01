快訊

台積盤後鉅額交易 驚見1,430元新天價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台積電（2330）昨（30）日盤後鉅額交易再次出現新天價，有11張以1,430元成交、總金額1,573萬元的配對交易。

儘管台積電現貨昨日逢季底尾盤遭調節，終場漲幅縮小至0.38％收1,305元，但盤後鉅額價格與正常交易收盤價差距擴大至125元，若換算成加權指數漲點相當於1,020點，是否代表台股將上看26,840點、甚至27,000大關，備受關注。

台積電昨日盤後鉅額交易驚見現貨的漲停價1,430元，刷新盤後鉅額配對交易成交價；歷史第二高為今年9月17日與19日的1,405元，第三高為9月24日的1,356.35元。

據統計，台積電昨日共有23筆盤後鉅額交易，共3,881張108股，總成交金額50.81億元，換算加權平均價格為1,309.13元，略高於昨日收盤價1,305元，市場關注是否暗示台積電價格將止穩回升，帶動大盤續強。

觀察台積電籌碼動向，外資昨日結束連三賣轉買，買超8.81億元，投信在連三賣後轉買、買超7.09億元，而向來短線殺進殺出不手軟的自營商已連九買加碼台積電，光昨日就加碼21.61億元，三大法人同步買超，有助台積電股價後市表現。

法人指出，加權指數短期可能還有震盪，但多方格局未變，主因輝達GB300 AI伺服器出貨放量，以台積為首的台系AI鏈後市可期。

台股打破9月魔咒 月線連五紅、單季勁揚3,564點…史上最強

台股昨（30）日開高走高，打破「9月魔咒」，月線上漲1,587點，連五紅，為今年來最大單月漲點、史上最強9月與第六大單月...

台股再戰高點 法人點出多方格局未變…推演後市盯「234」指標

台股昨（30）日開高走高，儘管尾盤漲點因季底權值股調節賣壓而受壓抑，加權指數終場仍大漲240點收25,820點。法人對後...

國安基金動向 10月9日分曉

國安基金將於10月9日召開第3季例行性會議，討論是否繼續護盤。據了解，雖然9月股市迭創新高，但包括台美關稅談判尚未定案等...

台光電、台燿 高盛力挺

外資高盛於「銅箔基板（CCL）產業」報告表示，在高階AI伺服器驅動下，預期M9等級CCL，特別是Q-glass版本，將在...

就市論勢／優質傳產龍頭 有潛力

歷經上周震盪拉回，台股昨（30）日上演強勢反彈戲碼，加權指數大漲240點，收在25,820點。這波台股能維持多頭行情的核心動能，源自於AI供應鏈全面爆發，其長期成長趨勢依然明確且強勁。

