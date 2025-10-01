聽新聞
0:00 / 0:00
台股打破9月魔咒 月線連五紅、單季勁揚3,564點…史上最強
台股昨（30）日開高走高，打破「9月魔咒」，月線上漲1,587點，連五紅，為今年來最大單月漲點、史上最強9月與第六大單月漲點；第3季上漲3,564點，為史上最強單季；前三季上漲2,785點，為2000年以來第三強；總市值從去年底的74.1兆元成長近10兆元、達83.47兆元。
台股昨日跳空開高，盤中最高上漲395點、達25,975點，惟最後一盤台積電（2330）爆大量13,215張下殺三檔、15元，終場僅小漲5元收1,305元，連帶大盤漲幅收斂，終場漲240點、收25,820點；成交金額4,552億元，比前一日的5,000億元減少8.9%。
三大法人昨日同步轉為買超，合計買超132.4億元。外資買超65.5億元，終結連三賣，台指期未平倉淨空單大減3,189口至21,930口，期現貨同步偏多，累計9月買超1,999億元，第3季買超3,650.3億元、為2006年以來單季買超最大手筆，今年來賣超縮至652.3億元。
投信昨天買超6.9億元，終結24賣，累計9月賣超766億元；自營商由賣轉買超59.9億元，9月共買超663億元。
盤面上，台積昨日雖收紅，但只漲0.3%，不及大盤的0.9%漲幅。電子類股指數漲0.9%，接近大盤，主要是由電腦類股指數漲3%、零組件類股指數漲2.2%所帶動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言