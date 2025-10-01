快訊

台股打破9月魔咒 月線連五紅、單季勁揚3,564點…史上最強

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（30）日開高走高，打破「9月魔咒」，月線上漲1,587點，連五紅，為今年來最大單月漲點、史上最強9月與第六大單月漲點；第3季上漲3,564點，為史上最強單季；前三季上漲2,785點，為2000年以來第三強；總市值從去年底的74.1兆元成長近10兆元、達83.47兆元。

台股昨日跳空開高，盤中最高上漲395點、達25,975點，惟最後一盤台積電（2330）爆大量13,215張下殺三檔、15元，終場僅小漲5元收1,305元，連帶大盤漲幅收斂，終場漲240點、收25,820點；成交金額4,552億元，比前一日的5,000億元減少8.9%。

三大法人昨日同步轉為買超，合計買超132.4億元。外資買超65.5億元，終結連三賣，台指期未平倉淨空單大減3,189口至21,930口，期現貨同步偏多，累計9月買超1,999億元，第3季買超3,650.3億元、為2006年以來單季買超最大手筆，今年來賣超縮至652.3億元。

投信昨天買超6.9億元，終結24賣，累計9月賣超766億元；自營商由賣轉買超59.9億元，9月共買超663億元。

盤面上，台積昨日雖收紅，但只漲0.3%，不及大盤的0.9%漲幅。電子類股指數漲0.9%，接近大盤，主要是由電腦類股指數漲3%、零組件類股指數漲2.2%所帶動。

