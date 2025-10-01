快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

台股再戰高點 法人點出多方格局未變…推演後市盯「234」指標

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（30）日開高走高，儘管尾盤漲點因季底權值股調節賣壓而受壓抑，加權指數終場仍大漲240點收25,820點。法人對後續行情走勢提出「二點條件、三道防線、四大觀察」的「234指標」，樂觀情境下，台股將再戰26,000點以上新高。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場專家指出，雖然大盤上周五曾出現長黑跌破短均，昨天迅速站回10日線，技術面有利於盤勢好轉。市場預期，在AI與記憶體族群營運動能持續升溫下，相關公司即將公布的9月營收有望表現亮麗，成為盤面強勢股支撐。

台股目前歷史高點為9月24日盤中26,394點，法人認為，台股後市續攻須符合「二點條件」，首先是站回25,887點，此處為9月23日跳空缺口的下緣；一旦站穩，台股有機會進一步挑戰26,000點，並挑戰上周五空方缺口上緣壓力26,023點。

其二是以台積電（2330）股價為觀察條件，以昨天收盤價1,305元為基準，若大盤要挑戰26,000點，台積電約須回到1,355元，即追平歷史高價；若大盤要進一步挑戰27,000點，台積電股價應上攻1,400元。

法人也提醒投資人須留意「四大觀察」指標，包括鉅量長黑達7,000億元、外資單日大賣超過400億元、外資期貨空單飆升至4萬口、新台幣匯率貶破30.6關卡；若出現其中任何一項，恐將不利於市場的驚驚漲格局。

至於台股下檔支撐，法人提「三道」重要防線。第一道防線是25,469點，此為9月26日成交量5,000億元帶量防守區，具備關鍵支撐意義；第二道為技術面的「馬其諾防線」，現月線支撐為25,279點；最後一道防守則是25,000點整數心理關卡。

法人強調，台股短期可能震盪，但整體多方格局未變。若上述三道防線全部失守，台股有回測季線24,165點的風險。

