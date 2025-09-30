台股第3季勁揚3564點 融資餘額較上季增近500億元
台股今天盤中一度大漲395.52點，尾盤台積電賣壓出籠，指數漲勢收斂，收盤漲240.22點。第3季台股大漲3564.52點，漲幅16.01%，今天融資餘額2754.29億元，較第2季底的2262.92億元，增加約491.37億元，增幅約21.71%。
台股今天漲240.22點，收在25820.54點，成交值新台幣4285.19億元，9月台股上漲1587點。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天以電子股較強，尤其人工智慧（AI）相關族群，唯獨台積電不強，或許美國「晶片五五分」多少有一點影響，但畢竟最快也是2、3年以後的事，不必太擔心；現階段焦點是台積電預計10月16日舉行的法說會對2奈米製程訂單是否夠多、價格是否夠好的看法，將直接影響台積電及台股後續走勢。
展望第4季，黃國偉提醒，短線股價波動可能加大，投資人仍宜僅慎。
融資方面，台灣證券交易所統計，今天融資餘額2754.29億元，較前一交易日增加38.82億元，增幅約1.42%；較第2季底的2262.92億元，增加約491.37億元，增幅約21.71%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言