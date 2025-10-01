快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

就市論勢／優質傳產龍頭 有潛力

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

歷經上周震盪拉回，台股昨（30）日上演強勢反彈戲碼，加權指數大漲240點，收在25,820點。這波台股能維持多頭行情的核心動能，源自於AI供應鏈全面爆發，其長期成長趨勢依然明確且強勁。

隨市場對算力需求的持續升級，下一世代AI伺服器與客製化晶片（ASIC）伺服器正同步崛起，預期將引爆新一輪的硬體規格升級周期，相關供應鏈業者9月起的營收表現有望挑戰新高。然而，目前市場目光已開始投向2026年的下一代伺服器規格，許多AI概念股的評價基礎不得不採用未來一年後的預估進行推算，使股價存在一定程度虛高風險，引發部分資金開始轉向評價相對便宜、具備整合實力的AI組裝廠尋求機會。

受全球終端消費需求不振、中國大陸經濟復甦遲滯等因素影響，塑化、鋼鐵、紡織等產業景氣普遍仍在谷底徘徊。儘管如此，此時往往也代表龍頭企業的估值來到歷史相對低檔區。對於價值型投資者而言，可採取分批布局的策略，靜待景氣循環翻揚。

投資建議

儘管AI長線趨勢不變，但台股已處於歷史高位區，風險控管應置於首位。建議投資人將核心資金維持在AI及半導體趨勢股，但須審慎評估其估值，避免過度追高，並可關注資金由高評價零組件轉向組裝廠的趨勢。

同時，應將部分資金策略性轉移，均衡配置於布局股價已大幅修正、但具備景氣復甦潛力的優質傳產龍頭股，及受惠於美國降息循環、有望帶動需求的消費性類股。透過AI長線成長搭配傳產與消費價值回升的均衡配置，方能從容應對未來複雜多變的市場。

AI 台股

延伸閱讀

三大法人聯手回補134億！9月轉買超1897億元 台股續漲6.55%

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

「大哥」納得克釘宮脫了！肌肉武裝戰鬥力再升級　深入叢林解救小妹

00922預估配息1.25元…單次殖利率5.1％、年化10.2％！

相關新聞

台股打破9月魔咒 月線連五紅、單季勁揚3,564點…史上最強

台股昨（30）日開高走高，打破「9月魔咒」，月線上漲1,587點，連五紅，為今年來最大單月漲點、史上最強9月與第六大單月...

台股再戰高點 法人點出多方格局未變…推演後市盯「234」指標

台股昨（30）日開高走高，儘管尾盤漲點因季底權值股調節賣壓而受壓抑，加權指數終場仍大漲240點收25,820點。法人對後...

國安基金動向 10月9日分曉

國安基金將於10月9日召開第3季例行性會議，討論是否繼續護盤。據了解，雖然9月股市迭創新高，但包括台美關稅談判尚未定案等...

台積盤後鉅額交易 驚見1,430元新天價

台積電昨（30）日盤後鉅額交易再次出現新天價，有11張以1,430元成交、總金額1,573萬元的配對交易。

台光電、台燿 高盛力挺

外資高盛於「銅箔基板（CCL）產業」報告表示，在高階AI伺服器驅動下，預期M9等級CCL，特別是Q-glass版本，將在...

就市論勢／優質傳產龍頭 有潛力

歷經上周震盪拉回，台股昨（30）日上演強勢反彈戲碼，加權指數大漲240點，收在25,820點。這波台股能維持多頭行情的核心動能，源自於AI供應鏈全面爆發，其長期成長趨勢依然明確且強勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。