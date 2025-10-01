台光電、台燿 高盛力挺

外資高盛於「銅箔基板（CCL）產業」報告表示，在高階AI伺服器驅動下，預期M9等級CCL，特別是Q-glass版本，將在2026年下半年至2027年間加速被採用，料將帶動台光電（2383）與台燿成長 ，重申兩家「買進」評等，目標價分別由1,400元上調至1,530元、375元上調至410元 。

高盛表示，M9等級CCL材料的強勁需求，將為供應商帶來巨大潛力。針對台光電，高盛表示，其於M9等級CCL技術處於領先地位，產品已獲客戶認證，並是目前唯一達成的供應商，且為輝達（NVIDIA）、Google、AWS等所有主要AI伺服器專案的合作夥伴。

另外，高盛預估，由於AWS Trainium 3今年訂單延遲，小幅下修台光電整年營收預估1%，淨利預估下修2%，但2026年、2027年考量M9 CCL帶來更高平均售價與利潤率，持續上修營收、淨利預估。

台耀專注於M7+等級的高速CCL材料，預期在AWS AI ASIC專案的市占率將從原預估的10%至15%大幅提升至30%至35%，且隨著400G、800G交換器出貨量強勁增長，及參與其他雲端服務供應商（CSP）的AI專案，將持續驅動其長期營收動能 。