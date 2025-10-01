快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

倍利科、大東電 申請上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，倍利科（7822）與大東電送件申請股票上市；此外，證交所也將於明（2）日審議嘉雨思創新板上市案。

證交所9月30日表示，倍利科技、大東電業廠已正式送件申請股票上市，這兩家公司為今年第21家及第22家國內公司（不含創新板）申請股票上市。證交所同時宣布，將於2日召開有價證券上市審議委員會第862次會議，審議嘉雨思科技申請股票創新板上市案。

倍利科技董事長為林坤禧，實收資本額為4.15億元，主要產品為半導體自動化檢測及量測設備與服務，產品內銷占59.70％、外銷占40.30％。營運表現方面，去年稅前淨利為1.48億元 ，每股稅後純益（EPS）為3.84元。

大東電業廠董事長為林志明，實收資本額為6億元，主要產品為電線電纜及其他，產品內銷占99.95％、外銷占0.05％。營運表現方面，去年稅前淨利為9.05億元，EPS高達12.58元。

嘉雨思董事長為朱德祥，資本額為3億元 ，主要業務為高速訊號傳輸介面的數位類比晶片的設計、開發及銷售。去年度稅前純益為2,285萬元，今年上半年為672萬元；EPS去年度為0.76元，今年上半年為0.22元。

董事長 股票

延伸閱讀

獨／首檔個股受惠！隆銘逃過下市危機 證交所修法續列全額交割股

溫室氣體盤查實作工作坊圓滿落幕 助上市公司接軌IFRS永續準則

他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

證交所推資訊精準推播

相關新聞

台股打破9月魔咒 月線連五紅、單季勁揚3,564點…史上最強

台股昨（30）日開高走高，打破「9月魔咒」，月線上漲1,587點，連五紅，為今年來最大單月漲點、史上最強9月與第六大單月...

台股再戰高點 法人點出多方格局未變…推演後市盯「234」指標

台股昨（30）日開高走高，儘管尾盤漲點因季底權值股調節賣壓而受壓抑，加權指數終場仍大漲240點收25,820點。法人對後...

國安基金動向 10月9日分曉

國安基金將於10月9日召開第3季例行性會議，討論是否繼續護盤。據了解，雖然9月股市迭創新高，但包括台美關稅談判尚未定案等...

台積盤後鉅額交易 驚見1,430元新天價

台積電昨（30）日盤後鉅額交易再次出現新天價，有11張以1,430元成交、總金額1,573萬元的配對交易。

台光電、台燿 高盛力挺

外資高盛於「銅箔基板（CCL）產業」報告表示，在高階AI伺服器驅動下，預期M9等級CCL，特別是Q-glass版本，將在...

就市論勢／優質傳產龍頭 有潛力

歷經上周震盪拉回，台股昨（30）日上演強勢反彈戲碼，加權指數大漲240點，收在25,820點。這波台股能維持多頭行情的核心動能，源自於AI供應鏈全面爆發，其長期成長趨勢依然明確且強勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。