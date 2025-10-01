快訊

碳盤查課程 反應熱烈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
溫室氣體盤查實作工作坊上課情形。證交所／提供
臺灣證券交易所為協助上市公司接軌國際永續發展趨勢，並加速因應IFRS永續揭露準則的實務需求，與櫃買中心、期交所及集保結算所等證券周邊F4，自6月起共同舉辦「114年度溫室氣體盤查實作工作坊」系列課程，於台中、台北、新竹及高雄等地陸續舉行共六場次。

證交所表示，此次工作坊課程兼顧「理論」與「實作」，由台灣產業服務基金會及台北科技大學的專業講師以手把手教學方式，引導學員逐步進行碳排放來源鑑別、數據蒐集及排放量計算，協助企業建立完整盤查流程與能力。

除此之外，工作坊課程首次分為「通用性」與「產業別」兩大類型，除針對國內外最新政策、標準與範疇三量化流程進行介紹外，更依半導體、電子及服務業等產業特性，深入剖析標竿案例與特定產業範疇三量化流程與排放特性，讓盤查方法更具聚焦性與實務性。

與會的上市公司代表反應熱烈，表示工作坊教學內容具高度實務價值，對於範疇三盤查流程的演練及產業別案例分享尤感受益良多。透過小班制互動教學與Q&A交流，上市公司不僅大幅提升對溫室氣體盤查的理解，也能將所學運用於公司內部實務推動。

為擴大課程影響力，證交所與櫃買中心將於課程結束後，將課程內容剪輯為影音檔，上傳至「ESG InfoHub」及「接軌IFRS永續揭露準則專區」等網站，供所有上市公司隨時觀看，進一步推動碳盤查知識普及，協助企業強化永續競爭力。

證交所表示，溫室氣體盤查是企業邁向淨零的重要基礎，未來亦將持續與相關單位合作，透過多元課程、教材與數位資源，協助上市公司精進碳盤查實務與揭露品質，共同推動我國資本市場接軌國際永續規範，並與企業攜手提升永續價值。

上市公司 櫃買中心 證交所

