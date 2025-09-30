不確定因素仍多... 國安基金10月9日開第3季例會 討論是否繼續護盤

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國安基金訂於10月9日召開第3季例行性會議，將討論是否繼續護盤。據了解，雖然本月股市迭創新高，但包括台美關稅談判尚未定案等「不確定因素」仍多，國安基金態度較審慎。

國安基金4月8日進場護盤已逾160日，財政部過去承諾，關稅協議未出來之前，會持續穩定市場、安定投資人信心。台股本月首度站上25,000點大關後不斷上攻，24日衝上26,394.03點創下歷史新高。

國安基金上次是於7月中召開第2季例行委員會議，決議繼續執行護盤任務，並公布4月9日進場護盤至6月底止的57個交易日，累計動用約77億元資金，帳面未實現利益約11.8億元，應收現金股息約0.43億元，不計股息的投報率超過15%，戰績亮眼。

國安基金當時指出，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施迄今仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，因此國安基金委員會討論後認為，當前仍有穩定投資信心及安定台股的必要，將持續執行護盤任務，並妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

國安基金 護盤

