外資買超力積電、聯電 投信終結24連賣
台股今天呈現反彈，終場上漲240.22點，收在25820.54點。三大法人今天轉為同步買超，其中，外資今天買超晶圓代工股力積電、聯電及緯創；投信終結24個交易日賣超，今天買超緯創、廣達及鴻海AI伺服器相關個股。
三大法人今天同步買超，合計買超新台幣134.01億元，其中外資及陸資買超65.51億元、自營商買超59.95億元、投信買超8.55億元。
外資買超前10名依序為力積電、聯電、主動統一台股增長、永豐金、台新新光金、臺企銀、元大滬深300正2、緯創、主動群益台灣強棒、群益台灣精選高息。
投信買超前10名依序為緯創、台新新光金、元大金、廣達、南亞、鴻海、統一、兆豐金、精成科、華南金。
