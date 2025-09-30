上市櫃公司申報議事手冊與年報時限提前 2026年起全面實施

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

為了讓投資人提早了解上市櫃公司股東常會的各項議案，金管會研擬修正股東常會議事手冊和年報相關遵行辦法，規定全體上市櫃公司需分別於股東常會開會前30天、前14天申報議事手冊和年報資料，此規定分三階段進行，第三階段新增的申報對象是剩餘的上市櫃共1,258家公司，預計明年股東常會開始申報實施，違者將分別處以最高100萬元違約金或480萬元以下罰鍰。

證期局副局長黃厚銘表示，為了配合上市櫃公司永續發展行動方案，因此將股東常會議事手冊申報時程調整分為三階段實施，第一階段為2022年涵蓋資本額達100億元以上或外資持股逾三成的公司，第二階段於2024年擴大實施至資本額超過20億元的上市櫃公司，而第三階段則於明年度正式納入所有上市櫃公司，議事手冊和年報申報時限調整同步實施，預計新增申報對象為上市公司512家、上櫃公司746家，合計1,258家。

黃厚銘指出，根據新規定，股東常會議事手冊申報時限從會議前21天提前至前30天，年報申報時間則從前7天提前至前14天，過去分階段推動時，上市櫃公司配合度高，僅新規定上路初期曾有少數企業因適應期造成延遲，但經主管機關督導後已能順利配合。

根據今年預先模擬資料顯示，上市公司100％都可符合前30天申報規定，上櫃公司約88.74％已符合此規定，整體上市櫃約93％達標；年報申報方面，則有93％上市公司符合規定、84％上櫃公司達標，整體共88％符合規定。

黃厚銘提醒，如企業延遲申報年報，將依《證交法》第178條規定，將對公司負責人處以24萬至480萬不等的罰鍰；議事手冊未按時申報者，證交所及櫃買中心將先要求改善，若一年內違規兩次則處以1萬至100萬不等的違約金。

