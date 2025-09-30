台股9月大盤上漲1587點！外資買超1999億元 前十名個股出爐

台股30日收在25,820.54點，上漲240.22點，9月大盤指數上漲1,587.44點，月漲幅6.55%；外資9月則是買超1,999.28億元，統計外資9月買賣超個股發現，買超台新新光金（2887）達42萬9,531張，高居買超個股第一名，其次是買超鴻海（2317）36萬1,983張。

台股30日擺脫連假前下跌的頹勢，早盤以25,738.31點開高後走高，一度衝達25,975.84點， 上漲395.52點， 台積電（2330）開高，不過在最後一盤爆出13,215張賣單，一口積將股價從1,320元拉回至1,305元作收，大盤漲點也隨著減少，終場收在25,820.54點，上漲240.22點。

統計台股大盤指數9月上漲1,587.44點，漲幅6.55%，月線連5紅；9月三大法人合計買超1,897.33億元，外資買超1,999.28億元，投信則是賣超765.29億元。

統計外資9月買賣超個股發現，9月買超前十名依序是台新新光金、鴻海、華邦電（2344）、南亞科（2408）、聯電（2303）、緯創（3231）、力積電（6770）、台泥（1101）、東元（1504）、寶成（9904）等；華邦電及南亞科挾著漲價題材推升股價表現，也獲得外資買超青睞，9月分別買超34萬4,674張、22萬9,019張；另外，台積電9月間寫下1,355元天價，外資則是買超76,832張。

外資9月賣超前十名個股則依序是凱基金（2883）、中鋼（2002）、神達（3706）、仁寶（2324）、台玻（1802）、南亞（1303）、華新（1605）、國巨*（2327）、友達（2409）、宏碁（2353）等。