證交所：倍利科、大東電申請上市 並審議嘉雨思掛創新板

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，倍利科（7822）與大東電（1623）送件申請股票上市，同時，證交所也將於10月2日審議嘉雨思（6921）創新板上市案。

證交所9月30日表示，倍利科技股份有限公司、大東電業廠股份有限公司已正式送件申請股票上市，這兩家公司為今年第21家及第22家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

證交所同時宣布，將於10月2日召開有價證券上市審議委員會第862次會議，審議嘉雨思科技股份有限公司的申請股票創新板上市案。

倍利科技董事長為林坤禧，公司主要產品為半導體自動化檢測及量測設備與服務，實收資本額為4.15億元。在營運表現方面，去年度稅前淨利為1.48億元 ，每股稅後純益（EPS）為3.84元。市場結構顯示，去年度其產品內銷占59.70％、外銷占40.30％。

大東電業廠董事長為林志明，公司主要產品為電線電纜及其他，公司實收資本額為6億元。在營運表現方面，去年稅前淨利為9.05億元，EPS高達12.58元。市場結構顯示，去年度其產品內銷占99.95％、外銷占0.05％。

嘉雨思董事長為朱德祥，公司資本額為3億元 ，主要業務為高速訊號傳輸介面的數位類比晶片之設計、開發及銷售。在獲利方面，去年度稅前純益為2,285萬元，今年上半年為672萬元。EPS在113年度為0.76元，114年上半年為0.22元。

董事長 股票

