10月新股紅包來了！3檔報酬率逾5成 1檔抽中可賺6.4萬元

台股進入10月，新股上市櫃的家數也熱鬧起來，10月2日起將陸續有4家準上市櫃公司辦理公開申購，以30日的股價來計算，其中3檔的中籤報酬率都超過5成，分別是向榮生技-創（6794）、松川精密（7788）、金色三麥（7757）；另外，東聯互動（7738）則是有38.09%的報酬率，抽中可望獲利6.4萬元。

東聯互動預計10月16日掛牌上櫃，目前正在辦理競價拍賣，競拍張數1,700張， 投標時間到10月1日，10月3日開標，公開申購10月2日至7日，承銷價暫定168元， 承銷張數435張，抽籤日期10月9日，以30日興櫃價232元計算， 抽中可望獲利6.4萬元， 報酬率38.09%。

松川精密預計10月16日掛牌上市，目前正在辦理競價拍賣，競拍張數5,064張，投標時間到10月1日，10月3日開標，公開申購10月2日至7日，承銷價暫定95元，承銷張數1,366張，抽籤日期10月9日，以30日興櫃價150元計算， 抽中可望獲利5.5萬元， 報酬率57.89%。

向榮生技-創預計10月16日創新板轉上市，目前正在辦理競價拍賣，競拍張數1,964張，投標時間到10月1日，10月3日開標，公開申購10月2日至7日，承銷價暫定50.8元，承銷張數491張，抽籤日期10月9日，以30日收盤價80.8元計算， 抽中可望獲利3萬元， 報酬率59.05%。

金色三麥預計10月20日掛牌上櫃，競價拍賣將在10月1日至3日進行，競拍張數1,484張，10月8日開標，最低投標價格90.18元；公開申購10月7日至9日，承銷張數521張，承銷價暫定101元，抽籤日期10月14日，以30日興櫃價153.5元計算， 抽中可望獲利5.25萬元， 報酬率51.98%。