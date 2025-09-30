外資上周大賣340億元 這檔併購題材股遭反手倒貨

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖為凱基金控大樓。圖／凱基金控提供
上周外資在集中市場賣超340.13億元，賣超凱基金8.19萬張最多，另買超台新新光金11.21萬張最多。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台新新光金買超11.21萬張、第二名華邦電（2344）買超10.26萬張、第三名鴻海（2317）買超10.03萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名凱基金賣超8.19萬張、第二名仁寶（2324）賣超6.55萬張、第三名國巨*（2327）賣超4.91萬張，國巨近期有多起併購題材成市場火熱焦點，但外資卻率先反手調節籌碼，使上周股價收跌4.32％，不過國巨30日迎來反彈2.41%。

根據台灣證券交易所統計，上周（9月22日至9月26日）外資在集中市場總買進金額為8,164.18億元，總賣出金額為8,504.31億元，賣超為340.13億元，另統計今年至9月26日止，外資總買進金額為23兆9,263.81億元，總賣出金額為23兆9,981.68億元，累計賣超為717.87億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為38兆8,214.31億元新台幣，占全體上市股票市值的47.02％，較9月19日的38兆5,603.75億元新台幣，增加2,610.56億元。

外資 台新新光金

