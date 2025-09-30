國巨公開收購茂達股數達最低標準 收購條件已成就

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨*（2327）30日公告，公開收購IC業者茂達（6138），截至9月30日上午10點，累計應賣股數已超過最低收購數量3,733張，公開收購條件已經成就。

國巨在9月11日宣布以每股229.8元，公開收購最多2,127.72萬股或28.5%股權、最低373.3萬股、約5%股權，公開收購期間自9月12日起至10月1日止，成就條件為收購數量達最低收購數量。

國巨表示，鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的公開收購股份，並預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益。

此外，國巨進一步說，透過此次公開收購可開啟與茂達管理層對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升長期之競爭優勢。

