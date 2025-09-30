三大法人聯手回補134億！9月轉買超1897億元 台股續漲6.55%
美股昨夜由輝達（NVIDIA）領軍翻紅，台股30日也隨之彈升，台積電（2330）、緯穎（6669）、緯創（3231）、智邦（2345）、健策（3653）等AI要角為今日最大貢獻五功臣，加上蘋概、記憶體、玻纖、散熱等族群聯袂助攻，激勵大盤指數一度飆升395.52點、衝上25,975.84點；惟台積電最後一盤出現13,215張大量，將股價從1,320元拉回至1,305元作收，雖仍收高，但仍影響大盤漲點急降至240點、收25,820點，成交值降至4,285億元。三大法人聯手回補買超134.01億元。
累計9月，大盤續漲1,587.44點，漲幅6.55%，月線連5紅。三大法人買超1,897.33億元。
統計三大法人30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超65.51億元，投信買超8.55億元；自營商買超（合計）59.95億元，其中自營商（自行買賣）買超35.62億元、自營商（避險）買超24.33億元。
觀察今日成交值超過億元個股有5檔，由老AI通包，股價僅鴻海（2317）收黑。依序為：台積電479.74億元，股價漲0.38%、收1,305元；鴻海189.52億元，股價跌1.59%、收216元；緯創151.82億元，股價漲9.77%、收140.5元；台達電（2308）139.43億元，股價漲0.71%、收854元；廣達（2382）118.17億元，股價漲1.75%、收290元。
統計今日成交量超過十萬大張個股有5檔，股價全面收高，電子族群占4位。依序為：華邦電（2344）成交280,764張，股價漲8.44%、收34.05元；力積電（6770）成交151,968張，股價漲9.96%、收25.4元；聯電（2303）成交132,109張，股價漲1.56%、收45.55元；華新（1605）成交122,006張，股價漲3.59%、收25.95元；緯創成交108,898張，股價漲9.77%、收140.5元。
