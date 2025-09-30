台股大漲拉抬消費者信心？9月消費者信心指數回升、近4月最高
中央大學台灣經濟發展研究中心30日發布2025年9月消費者信心指數（CCI）總指數為64.69點，與上個月比較上升1.38點，為近4月高點。其中，以「投資股票時機」上升最多，反映AI熱潮推升股價上升；但「購買耐久性財貨」下降最多。
台經中心表示，CCI的6項分項指標中，9月調查顯示，「投資股票時機」這項指標指數上升；但「物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財貨」等五項指標則呈下降。
台經中心進一步指出，上升的指標為「未來半年投資股票時機」，9月調查為51.68點，較上個月調查結果上升20.48點，不只是升幅最大的分項指標，也是拉動9月CCI總指數回升的關鍵。
下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，9月調查為90.7點，較上個月調查結果下降幅度3.83點。下降幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為76.18點，較上個月調查結果下降幅度2.99點。
下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為72.54點，較上個月調查結果下降幅度2.61點。下降幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為67.07點，較上個月調查結果下降幅度2.05點。下降幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為29.95點，較上個月調查結果下降幅度0.77點。
台經中心認為，從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。
「購買房地產時機」指標部分，台經中心指出，9月調查結果為88.94點，與上月的調查結果相較下降3.79點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為80.86點，較上月的調查結果下降3.3點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為75.65點，與上個月的調查結果相較下降2.76點。
2025年九月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年9月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3125位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。
