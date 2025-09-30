月線連五紅、季線連二紅！台股反彈上揚240點、收25,820點

台股30日收月線、季線，早盤開高，後續維持高檔震盪，一度大漲逾300點，終場漲幅收斂收25,820點，上漲240點，漲幅0.94%，成交量4,285億元，月線連五紅、季線連二紅。櫃買則收261點，漲幅1.74%。

權值股部分，台積電（2330）尾盤爆逾萬張大量下殺10元，終場收1305元，上漲5元，其餘緯穎（6669）、緯創（3231）、智邦（2345）、健策（3653）等表現較為強勢，而鴻海（2317）、中華電（2412）、日月光投控（3711）、中租-KY（5871）、華碩（2357）等則表現弱勢。

盤面上類股以玻陶、電腦周邊、電零組、電器電纜、網通、半導體、運動休閒等較為強勢，另外居家生活、橡膠、其他電子、數位雲端、百貨等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有台達電、廣達、華邦電、緯穎、東元、金居、美時、聯鈞、聯發科、世芯-KY、光寶科、智邦、聯電、奇鋐、尖點、國巨、旺矽、創意等

而量大弱勢的則有，鴻海、世紀*、日月光投控、仁寶、華碩、華新科、新應材、第一銅、聯詠、力旺、能率等

統一投顧表示，Google、Meta 與 NVIDIA等科技大廠搶攻「世界模型」、美國8月PCE符合市場預期、台積電於10月16日舉辦說明會且亞利桑那三廠可望提早一年量產、蘋果推新品iPhone 17e、歐盟加速推動晶片法案2.0，眾利多因素有望帶動台股向上攻堅；惟美國商務部要和台灣五五分晶片生產、美政府10月可能關門、技術線型顯示整理，短線上高檔震盪盤堅、類股輪動。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。