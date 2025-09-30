台指期反彈收25,954點、上漲294點 法人：多頭格局未變

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
教師節連假過後，台指期30日開高走高，早盤以25,800點開出，盤中最高一度達26,046點，終場收在25,954點，上漲294點，漲幅1.15%，跌破10日線。

另外，台積電期收1,315元，上漲10元，電子期上漲1.4%，中型100期貨上漲1.79%。

美國三大指數周一收高，道瓊工業指數上漲68.78點，漲幅0.2%，至46,316.07點；標普500指數漲17.51點，漲幅0.3%，至6,661.21點；那斯達克綜合指數上漲107.09點，漲幅0.5%，至22,591.15點。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加2,522口至1,796口，其中外資淨空單增加3,340口至25,119口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,596口至5,729口。

法人指出，市場多頭氣氛仍佔優勢，短線恐慌性賣壓並未造成趨勢反轉。操作上應留意25,500點附近的支撐能否持續守穩，若能站穩該區間，則反彈目標先看26,000點上方，惟若跌破則需提防賣壓再度擴大，短線震盪格局仍在所難免。

