路博邁：全球熱錢奔向日股 內外資齊力加碼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年以來美國爭議頻傳，市場擔憂川普任內多項政策可能帶來更多不確定性，大量資金開始尋求美國以外的市場進行分散布局。日本股市憑藉評價便宜、企業治理改善及經濟結構穩健，成為國際資金流入的避險天堂。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如表示，從7月美國關稅稅率公布以來，市場不確定性降低，資金流入日本更為顯著。根據日本財務省統計，年初至今外資累積流入日本股市金額已達2.8兆日圓，較去年同期的8,114億日圓成長242%。

王昱如指出，觀察過去一年外資累積流入日本股票的資金走勢，可以發現 2024年至2025年初外資流入日股金額逐步減少，但2025年4月美國宣布新關稅政策後，資金流入日股大幅攀升。顯示川普任內，因為政策引起的不確定性，將使全球資金分散需求激增，流入日股的趨勢有望延續。

王昱如表示，這波資金淨流入不僅來自國際資金，日本內資動能同樣強勁。2024年，「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）免稅制度進行一波大改革，推出多項激勵政策，如提高投資上限額度、擴大可投資範圍等，進一步激勵日本國民加碼日本股票。以NISA每月申購量為例，4月日股申購量達1.3兆日圓，相較去年同期成長30%，顯示日本民眾對本國股市的信心不斷提升。

除了NISA制度改革帶來的利多，王昱如指出，美國與日本利差縮減，也有望促使內資回流日本市場。過去因美國利率較高，部分日本資金流向美國市場；未來隨著美國進入降息循環而日本有望升息，內資回流動能可望進一步增強。此外，日股在評價面也展現優勢，目前預估本益比僅約17倍，與全球股市的22倍相比等同於便宜24%。

王昱如指出，值得一提的是，流入日股的資金不僅只流入台灣人熟悉的大型企業，其他如中小型的內需消費、金融、科技等區塊同樣受益。隨著日本企業加薪、國民消費能力增強，內需產業獲利前景樂觀，資金流入更見結構性增長與長期持久性。

日本 美國

