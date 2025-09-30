台股加權指數開高走高、再度叩關26,000點 強勢族群輪動加快

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周台股持平作收，不過上周五美股四大指數均收紅，台灣加權指數30日開高走高，午盤前最高大漲395點至25,975點，台積電（2330）盤中上漲20元至1,320元，離收復26,000點只差臨門一腳。預期日後指數高檔震盪，強勢族群輪動加快，操作先留意有基本面的族群，包括記憶體、CoWoS供應鏈、軍工股、記憶體、網通廠、PCB股。

台新投顧指出，記憶體迎漲價潮，國際三大原廠美光、三星、海力士策略性減產，DDR4現貨價已與DDR5呈現倒掛，反映出部分模組廠回補庫存力道強勁。記憶體廠股價成為輪漲族群之一。網通產業庫存水位已調整至健康的狀態，第3季為北美運營商拉貨傳統旺季，看好網通代工廠開始營收回溫。CCL、Server PCB族群，受惠AI趨勢，輝達GB300於第4季放量出貨，相關PCB供應鏈業績將強勁成長，可留意。

記憶體 網通廠

