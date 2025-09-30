聯發科再遭外資「調降」目標價！大摩：股價可能已反映負面因素

聯發科（2454）近期遭外資陸續調降評等、目標價，繼滙豐開出第一槍後，而摩根士丹利（大摩）先已對其降評，而在29日的最新報告中，再度將目標價再調降至1,388元，評等維持，但大摩指出，儘管短期面臨逆風，但公司在高階產品的技術實力依然強勁，且股價可能已反應負面因素。

大摩指出，聯發科於5G SoC市場競爭加劇，除來自美國同業的價格競爭外，中國本土IC設計公司紫光展銳（UniSoC） 的低階5G晶片已被小米（Xiaomi）的紅米（RedMi）系列採用。紫光展銳的T8300晶片採用與聯發科天璣6400相似的台積電6奈米製程及Arm CPU規格，加劇市場對聯發科2026年5G SoC定價能力的擔憂。

其次，過去市場頻傳聯發科為Meta AI ASIC專案的有力競爭者，但大摩在報告中指出，聯發科贏得專案的機率已從50%下降至低於50%。主因來自博通（Broadcom）強大的技術能力和邁威爾（Marvell）積極的價格競爭。

且由於，輝達（Nvidia）等AI半導體客戶對3奈米製程需求強勁，預計台積電將在2026年對3奈米晶圓價格至少調漲5%。對聯發科構成「雙重打擊」，基於上述壓力，大摩進一步下修聯發科2026年及2027年的整體毛利率預估，分別降至45.8%與44.6% 。