美硬碟股漲不停 台鏈「這兩檔」有望複製記憶體飆股行情？
美國硬碟股持續大漲，顯示資料存儲需求持續延燒，雲端客戶對高容量硬碟的需求十分強勁，合作代工廠英業達（2356）、泰金寶-DR（9105）皆有望受惠。
昨晚美股硬碟概念股全面噴出創歷史新高，希捷、新帝、威騰等都大漲近一成或一成以上，原因在於AI應用除了運算速度及資料傳遞速度要快以外，還有一個重點，那便是龐大的資料庫，因此硬碟的需求將會持續攀升，希捷及威騰也因此重返高成長軌道。
而英業達在去年便宣布與希捷合作，導入希捷打造的「Mozaic 3+硬碟平台」，其運用了希捷積極推動的熱輔助磁紀錄技術（HAMR），打破傳統硬碟儲存密度的瓶頸，將會是AI海量資料存儲需求的最佳選擇；除硬碟外，英業達也是和阿里巴巴、百度合作最深的代工廠，在中國積極發展AI的帶動下，具有兩大成長動能。
而泰金寶則是希捷、威騰、新帝的代工廠，泰金寶與希捷之間就好比緯創3231與輝達的代工關係，品牌廠業績暢旺，代工廠自然有機會被帶動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言