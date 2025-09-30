快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

美硬碟股漲不停 台鏈「這兩檔」有望複製記憶體飆股行情？

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

美國硬碟股持續大漲，顯示資料存儲需求持續延燒，雲端客戶對高容量硬碟的需求十分強勁，合作代工廠英業達（2356）、泰金寶-DR（9105）皆有望受惠。

昨晚美股硬碟概念股全面噴出創歷史新高，希捷、新帝、威騰等都大漲近一成或一成以上，原因在於AI應用除了運算速度及資料傳遞速度要快以外，還有一個重點，那便是龐大的資料庫，因此硬碟的需求將會持續攀升，希捷及威騰也因此重返高成長軌道。

而英業達在去年便宣布與希捷合作，導入希捷打造的「Mozaic 3+硬碟平台」，其運用了希捷積極推動的熱輔助磁紀錄技術（HAMR），打破傳統硬碟儲存密度的瓶頸，將會是AI海量資料存儲需求的最佳選擇；除硬碟外，英業達也是和阿里巴巴、百度合作最深的代工廠，在中國積極發展AI的帶動下，具有兩大成長動能。

而泰金寶則是希捷、威騰、新帝的代工廠，泰金寶與希捷之間就好比緯創3231與輝達的代工關係，品牌廠業績暢旺，代工廠自然有機會被帶動。

硬碟 泰金寶 英業達

延伸閱讀

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

輝達黃仁勳談美中產業差距 陸晶片僅落後美「幾奈秒」

DDR3價揚 晶豪科進補

美股回測壓盤 記憶體股走弱 華邦電跌6%、南亞科跌7.3%

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

高檔震盪行情誰受惠？外資喊價12檔潛力股！法人上調升評等、目標價

台股近期雖漲多整理，但部分個股依然展現強勁人氣。隨著市場資金輪動及基本面消息持續發酵，篩選近期外資法人積極卡位，且在個股...

台股力扛美「矽盾說」 開盤大漲近300點

台股力扛美版「矽盾說」的論調，今（30）日台股開盤表現亮眼，大漲300點，挑戰26000點關卡。

台積電開高10元領漲 台股開盤上漲157點、早盤再戰26,000點

台股30日開盤指數上漲157.99點，開盤指數為25,738.31點。台積電（2330）開盤價1,310元，上漲10元。

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。