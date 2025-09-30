美硬碟股漲不停 台鏈「這兩檔」有望複製記憶體飆股行情？

美國硬碟股持續大漲，顯示資料存儲需求持續延燒，雲端客戶對高容量硬碟的需求十分強勁，合作代工廠英業達（2356）、泰金寶-DR（9105）皆有望受惠。

昨晚美股硬碟概念股全面噴出創歷史新高，希捷、新帝、威騰等都大漲近一成或一成以上，原因在於AI應用除了運算速度及資料傳遞速度要快以外，還有一個重點，那便是龐大的資料庫，因此硬碟的需求將會持續攀升，希捷及威騰也因此重返高成長軌道。

而英業達在去年便宣布與希捷合作，導入希捷打造的「Mozaic 3+硬碟平台」，其運用了希捷積極推動的熱輔助磁紀錄技術（HAMR），打破傳統硬碟儲存密度的瓶頸，將會是AI海量資料存儲需求的最佳選擇；除硬碟外，英業達也是和阿里巴巴、百度合作最深的代工廠，在中國積極發展AI的帶動下，具有兩大成長動能。

而泰金寶則是希捷、威騰、新帝的代工廠，泰金寶與希捷之間就好比緯創3231與輝達的代工關係，品牌廠業績暢旺，代工廠自然有機會被帶動。