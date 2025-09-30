高檔震盪行情誰受惠？外資喊價12檔潛力股！法人上調升評等、目標價

台股近期雖漲多整理，但部分個股依然展現強勁人氣。隨著市場資金輪動及基本面消息持續發酵，篩選近期外資法人積極卡位，且在個股報告中調升目標價、評等皆為「優於大盤」或「買進」的12檔「外資喊價股」不僅籌碼穩固，也具備股價表態潛力，有望在高檔震盪行情中成為資金關注焦點。

近期科技熱門話題上，OpenAI與輝達（NVIDIA）宣布策略合作，將部署至少10吉瓦（GW）的NVIDIA系統，以支援OpenAI下一代AI基礎設施建設。根據雙方計畫，首批1GW的運算資源將採用全新Vera Rubin平台，預計於2026年下半年啟用。

摩根士丹利（大摩）證券科技產業分析師高燕禾表示，儘管目前Vera Rubin機櫃的平均售價（ASP）尚不明朗，但若計畫順利推進，將有助於延長NVIDIA供應鏈的需求能見度至2027年，並可能帶來獲利上行空間。

台廠中，ODM業者看好，鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）；零組件供應商則看好台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、金像電（2368）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）。

另外，觀察近期市場動向，還有近期不僅獲得外資法人近20日買超千張以上，還自九月中下旬以來調升目標價且按讚的個股包括：華邦電（2344）、南亞科（2408）、環球晶（6488）、南電（8046）、技嘉（2376）、雙鴻（3324）、宏捷科（8086）、群聯（8299）、萬潤（6187）、聚陽（1477）、辛耘（3583）、新日興（3376）等。

值得注意的是，華邦電、南亞科近20日以來獲外資法人大幅買超。事實上，美光法說會後，外資大和證券指出，2026年記憶體需求持續強勁，不僅AI伺服器需求高漲，一般型伺服器、PC、手機及車用記憶體內容均呈現成長。

供應端方面，無論是HBM或DRAM，需求仍相當吃緊，NAND市場也出現改善跡象。展望2026年，預期DRAM供應將進一步吃緊，而NAND市場亦將轉強，預計記憶體多頭行情似乎再度來臨，產業景氣可望延續。

蘋果供應鏈方面，摺疊式iPhone有望成為蘋果下一波技術升級焦點。新日興被視為未來幾年蘋果產品外型革新的關鍵供應商，也是里昂證券布局該主題的「首選」。

里昂指出，憑藉在摺疊式iPhone軸承領域的領先市占，預估新日興2026年營收預計較前一年倍增，且在2025年因匯率逆風受壓後將強勁反彈。因此，里昂重申「強力看好」評等，並將目標價上調至320元。