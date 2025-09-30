高價股紅通通 健策亮燈漲停、這三檔也躋身千金股

千金股26日氣勢如虹，早盤共有22檔入列千金股，智邦（2345）、貿聯-KY（3665）及富世達（6805）一早擠進千金股之列，健策（3653）更亮燈漲停，拉大台股比價空間。

健策26日開盤直衝漲停板價，美系券商給予初評正向。展望第3季營運，市場預估營收將季增30%以上，成長主要由server相關所帶動，由於server相關毛利率高於平均，預估帶動毛利率提升，法人估單季營收35.3億元，季增34.7%、年增77.5%，毛利率26.6%，每股獲利（EPS）9.7元。

智邦今年第3季營收QTD達成美系大行預估數的75%，表現優於預期。券商預期AI加速卡模組第4季會有產品轉換，但800G switch 下半年暢旺。重申正向評等不變。

貿聯大客戶、高速連接晶片供應商Credo，公布2026財年第1季（截至2025年8月）營收2.23億美元創單季歷史新高，年增率高達274%，季增率31%。貿聯為Credo的AEC主力供應商，甚至是唯一供應商自然業績跟著看俏。

富世達2024年開始切入伺服器領域，約貢獻全年營收比重6.4%，2025年隨著GB200、GB300出貨放大與新增switch tray的水冷快接頭出貨，帶動上半年server相關比重已達19.2%，展望下半年，在switch tray的水冷快接頭大量出貨與computer tray的水冷快接頭有望出貨下，預估將帶動server相關比重挑戰40%以上。