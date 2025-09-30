台股力扛美「矽盾說」 開盤大漲近300點

台股力扛美版「矽盾說」的論調，今（30）日台股開盤表現亮眼，大漲300點，挑戰26000點關卡。

原先市場擔憂美國商務部長盧克尼克的「矽盾說」的論述會影響台股，但開盤後實際走勢並未如預期疲弱。指數呈現相對穩健的上行格局，證明多頭基調仍具支撐力。

個股方面，台積電在開盤後表現不錯，上漲15元，來到1315元，扮演大盤重心之一。儘管市場對「美台晶片五五分」構想有疑慮，但市場將其定位為新合作構型，今日並未引發顯著賣壓。資金仍注重科技與半導體，台積電的動能相對穩定。

新台幣也呈現強勢開局，升值8.5分，來到30.46元，顯見外資匯入力道仍足。市場判斷，台股或台積電拉回即是買點，若後續沒有新的負面消息干擾，預期大盤仍有機會維持震盪偏多格局。