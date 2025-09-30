快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

台股力扛美「矽盾說」 開盤大漲近300點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股力扛美版「矽盾說」的論調，今（30）日台股開盤表現亮眼，大漲近300點，挑戰26000點關卡。圖／本報資料照片
台股力扛美版「矽盾說」的論調，今（30）日台股開盤表現亮眼，大漲近300點，挑戰26000點關卡。圖／本報資料照片

台股力扛美版「矽盾說」的論調，今（30）日台股開盤表現亮眼，大漲300點，挑戰26000點關卡。

原先市場擔憂美國商務部長盧克尼克的「矽盾說」的論述會影響台股，但開盤後實際走勢並未如預期疲弱。指數呈現相對穩健的上行格局，證明多頭基調仍具支撐力。

個股方面，台積電在開盤後表現不錯，上漲15元，來到1315元，扮演大盤重心之一。儘管市場對「美台晶片五五分」構想有疑慮，但市場將其定位為新合作構型，今日並未引發顯著賣壓。資金仍注重科技與半導體，台積電的動能相對穩定。

新台幣也呈現強勢開局，升值8.5分，來到30.46元，顯見外資匯入力道仍足。市場判斷，台股或台積電拉回即是買點，若後續沒有新的負面消息干擾，預期大盤仍有機會維持震盪偏多格局。

台積電 台股 美國商務部

延伸閱讀

台積電開高10元領漲 台股開盤上漲157點、早盤再戰26,000點

期貨商論壇／永續期 量能活絡

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

台股力扛美「矽盾說」 開盤大漲近300點

台股力扛美版「矽盾說」的論調，今（30）日台股開盤表現亮眼，大漲300點，挑戰26000點關卡。

台積電開高10元領漲 台股開盤上漲157點、早盤再戰26,000點

台股30日開盤指數上漲157.99點，開盤指數為25,738.31點。台積電（2330）開盤價1,310元，上漲10元。

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。