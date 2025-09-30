台積電開高10元領漲 台股開盤上漲157點、早盤再戰26,000點

台股30日開盤指數上漲157.99點，開盤指數為25,738.31點。台積電（2330）開盤價1,310元，上漲10元。

群益投顧表示， 美國商務部⻑盧特尼克表示台美晶片製造應五五分，並提出矽盾論點，認為美國本土晶片充足才能保護台灣；美國商務部9月24日宣布最新一波232條款調查，機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具對美進口將啟動國安調查，若認定影響美國國安,恐將加徵關稅。美國聯準會（Fed）主席鮑爾指出美股估值相當高，市場擔憂漲多拉回氛圍漸濃。

台股指數9月24日再創歷史新高26,394點後，呈現漲多拉回修正格局，KD指標向下，短線技術面轉趨弱勢。近期台股類股輪動快速，資金主要仍聚焦在具AI概念相關族群，建議暫時採取保守策略、擇優謹慎操作。

操作題材可留意： 台積電供應鏈─台積電先進製程需求持續大增，3奈米與5奈米產能持續滿載，產能利用率2026年上半年近100%，PC部分蘋果M5、高通驍龍X2 Elite，皆採用台積電 3奈米製程，HPC應用為輝達 Rubin GPU及 AMD的MI355X， AWS Trainium3將於明年初量產。

周一（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,316.07點，上漲68.78點、漲跌幅0.15%；S&P500指數上漲0.26%；那斯達克指數上漲0.48%；費半指數上漲0.16下跌%。台積電ADR跌0.05%﹕

美國聯邦資金9月30日到期，若無臨時支出法案，美國政府將自10月1日關門；川普9月29日與⺠主、共和兩黨高層會晤，此關門危機風險仍未降低。貿易戰又起，川普表示可能對所有在美國境外製作的電影課徵100%關稅，亦將對進口家具加徵高額關稅。

三大法人上周五（26日）集中市場合計賣超353.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.5億元，投信賣超56.5億元，自營商（自行買賣）賣超1.3億元，自營商（避險）賣超43.8億元。

永豐期貨說，上周五在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,522口至1,796口，其中，外資淨空單增加3,340口至25,119口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,596口至5,729口。

選擇權未平倉量部分，09月F4大量區買權OI落在25,600點，賣權最大OI落在25,550點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在19,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22下降至1.04。VIX指數上升1.73至22.41。外資台指期買權淨金額1.43億元 ; 賣權淨金額0.5億元。整體選擇權籌碼面偏空。