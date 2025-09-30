晶片製造五五分掀波 台股高檔震盪月線成支撐關鍵

快訊

中央社／ 台北30日電

台股上週創高後，因連假買盤觀望，26日跌443點至25580點。美國商務部長盧特尼克透露台美晶片製造「五五分」構想，台股是否受影響待觀察。法人表示，台股近期高檔震盪，建議關注月線約25267點的支撐力道。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美媒採訪透露，對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，連假期間美股上漲逾300點，台積電ADR上揚，台股是否受晶片五五分說法影響待觀察，而10月中舉行的台積電法說更加受矚。

台股26日收在25580.32點，失守25600點，下跌443.53點，跌破10日線約25770點。法人表示，台股短期趨勢略為轉弱，盤勢整體呈現高檔震盪格局，對於投資人如何操作，建議密切留意月線均線約25267點的支撐力道。

美國股市主要指數今天收盤上漲，不過市場擔憂新關稅、政府可能停擺的風險，以及即將公布的重要經濟數據，使漲幅受限。道瓊工業指數上揚68.78點或0.15%，收46316.07點；標準普爾500指數上漲17.51點或0.26%，收6661.21點；那斯達克指數勁揚107.09點或0.48%，收22591.16點；費城半導體指數揚升10.06點或0.16%，收6315.11點。

台積電將於10月16日舉辦第3季法人說明會，2奈米先進晶圓製程量產進展將成焦點。市場預期，台積電2奈米最快第4季放量。

和泰車28日在豐田TOYOTA GAZOO Racing CorollaCup 2025統規賽表示，第4季台灣車市仍大有可為，今年台灣車市表現力拚持平，今年和泰車銷售目標仍未改變，在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標，維持16.5萬輛。

輪胎廠建大工業董事長楊啓仁28日在新產品發表會表示，台灣輪胎銷美課關稅25%，雖然影響市場消費意願，但建大既沒有政論節目名嘴所提到的「做3休4」，也沒放無薪假；靠高性價比產品維持競爭優勢，現階段力推電動車輪胎。

台積電 台股

