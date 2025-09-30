類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡象。不過法人指出，強勢族群先整理也先止跌，AI、軍工仍為兩大布局重點。

兆豐投顧董事長李秀利指出，近期融資餘額已經來到2,715億元，浮額較高，籌碼可能較為凌亂，加上大盤漲幅也已經很大，自4月低點以來已大漲逾8,000點，因此近期類股輪動也明顯加劇，而且像是PCB、軍工、記憶體等之前的強勢族群，也進入整理的狀態。

不過，李秀利分析，大盤近期震盪整理，指標股台積電（2330）仍維持在1,300元關鍵價位，金融指數也有撐，預期目前的回檔只是漲幅位階已高、籌碼較亂以後的技術性拉回，至少還會換個手。

因此，投資人現階段不要急著進場，可以先觀察之前的強勢族群，先整理過後也必定會先止跌，例如先拉回月線者，等待其有回升態勢，再進行布局也不遲。

產業上，李秀利認為電子族群中還是看好AI，包括半導體（代工、設備、IC設計）、零組件（散熱、PCB、記憶體）、組裝EMS等跟資料中心、伺服器相關個股；傳產族群則看好軍工航太，畢竟題材還沒走完，有的標案甚至都還沒公告。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期類股輪動超快速，他看好AI相關大型權值股，不過也認為最好等回到相對低位階以後再切入為宜。