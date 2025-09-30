快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡象。不過法人指出，強勢族群先整理也先止跌，AI、軍工仍為兩大布局重點。

兆豐投顧董事長李秀利指出，近期融資餘額已經來到2,715億元，浮額較高，籌碼可能較為凌亂，加上大盤漲幅也已經很大，自4月低點以來已大漲逾8,000點，因此近期類股輪動也明顯加劇，而且像是PCB、軍工、記憶體等之前的強勢族群，也進入整理的狀態。

不過，李秀利分析，大盤近期震盪整理，指標股台積電（2330）仍維持在1,300元關鍵價位，金融指數也有撐，預期目前的回檔只是漲幅位階已高、籌碼較亂以後的技術性拉回，至少還會換個手。

因此，投資人現階段不要急著進場，可以先觀察之前的強勢族群，先整理過後也必定會先止跌，例如先拉回月線者，等待其有回升態勢，再進行布局也不遲。

產業上，李秀利認為電子族群中還是看好AI，包括半導體（代工、設備、IC設計）、零組件（散熱、PCB、記憶體）、組裝EMS等跟資料中心、伺服器相關個股；傳產族群則看好軍工航太，畢竟題材還沒走完，有的標案甚至都還沒公告。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期類股輪動超快速，他看好AI相關大型權值股，不過也認為最好等回到相對低位階以後再切入為宜。

記憶體 PCB AI

延伸閱讀

一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 鏈 吸睛

影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

PCB族群 迎漲價利多

融程電2025年營收拚新高

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

法人：台股震盪洗籌碼 拉回就是買點

台股近期漲多回檔，法人指出這是短線乖離過大後的自然修正，換手洗籌碼在所難免，但中期結構未改。國泰證券研究部主管蔡明翰表示...

路博邁提五大理由看好日股 長線多頭持續

國際資金加速流入日本市場，日股成為全球投資人關注的焦點，即使有美國對日徵收15%關稅的利空因素存在，日本企業的獲利表現依...

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊...

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。