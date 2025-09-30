台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，在高達572億元的資金活水的挹注下，預期行情將很快止跌轉彈並再攀歷史新高。

統計自今（30）日起至年底，共計將有世芯-KY（3661）、華晶科（3059）、瑞昱（2379）等共計100家上市櫃公司將配息，總計金額達572億元，其中金額前五大分別為：瑞昱130億元、亞德客-KY（1590） 42億元、興富發（2542）41億元、亞翔（6139）32億元，以及川湖（2059）30億元等。

根據CMoney統計，9月30日至年底，共有100家上市櫃公司配息，其中9月30日就有22家配息，金額約145億元。10月共有72家配息，金額共414億元，其中以10月3日有14家配息家數最多，合計配息金額約34億元。11月目前僅六家配息，金額共11億元。

配息金額第六大至第十大則分別為：世芯-KY 29億元、台灣虎航27億元，遠東銀21億元、潤隆19億元，以及長虹15億元。

觀察配息金額前十大個股的產業，以傳產占五檔最多，特別以營建股為主；金融股的銀行業占一檔；電子股占四檔，以半導體為主，而且世芯-KY、川湖都是股價在3,000元以上的千金股，現金股利也是100家配息公司中最高的兩檔，現金股利都超過30元。

兆豐投顧董事長李秀利指出，之前台股回檔主因外資結帳賣壓，不過外資9月以來仍買超1,933億元，因此此次回檔不是基本面問題，主要是因為逢高、季底，及假期因素而減碼。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期並沒有太大利空，即便台股拉回月線震盪整理，也仍是多頭格局。Fed年底前幾乎確定再降息2碼，又有上市櫃配息資金活水，加上10月即將進入重量級公司法說及美股財報旺季，台積電10月16日法說會前，台股就有機會再攻高。