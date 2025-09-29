資本市場服務團 綜效大

臺灣證券交易所與櫃買中心為落實政府打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心政策，共同成立「資本市場服務團」近日攜手凱基證券舉辦「推動優質企業邁向資本市場」座談會。此活動旨在透過一站式、面對面的交流服務，協助大、中、小型優質企業快速掌握進入資本市場的多元途徑與優勢，全面提升企業的國際競爭力與永續發展。

證交所上市一部經理陳怡成指出，台股活躍動能驚人。加權指數在今年9月23日首度突破26,000點大關，總市值逼近84.8兆元，在全球主要證券交易所中，市值與日均成交值排名均已接近全球前十。他強調，證交所正透過推動「臺灣創新板」，全力打造「亞洲的那斯達克」，力求將臺灣建設為創新基地聚落。

凱基證券副總經理陳權澤指出，兩大交易所共同辦理座談會，充分展現主管機關擴大資本市場的堅定決心。他提到，健康的資本市場仰賴優質企業的參與，企業也能藉由資本市場提升研發能力與拓展營運規模，形成良性循環。

本次座談會總共邀請17家來自多元產業、具備卓越能力的優質企業，涵蓋半導體、大健康、綠能環保、電機機械、汽車工業與食品業等產業領頭羊。資本市場服務團隊在會中詳細介紹臺灣資本市場的現況、優勢及掛牌流程重點，並提供現場諮詢服務，幫助企業釐清疑慮，加速邁入資本市場腳步。

展望未來，證交所表示，將持續配合國家政策，推動市場創新並且積極拓展國際連結，透過「資本市場服務團」的綜效，引導更多優質資金與企業投入，助力臺灣資本市場在全球金融市場中發揮更大影響力。