快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

資本市場服務團 綜效大

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與櫃買中心為落實政府打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心政策，共同成立「資本市場服務團」近日攜手凱基證券舉辦「推動優質企業邁向資本市場」座談會。此活動旨在透過一站式、面對面的交流服務，協助大、中、小型優質企業快速掌握進入資本市場的多元途徑與優勢，全面提升企業的國際競爭力與永續發展。

證交所上市一部經理陳怡成指出，台股活躍動能驚人。加權指數在今年9月23日首度突破26,000點大關，總市值逼近84.8兆元，在全球主要證券交易所中，市值與日均成交值排名均已接近全球前十。他強調，證交所正透過推動「臺灣創新板」，全力打造「亞洲的那斯達克」，力求將臺灣建設為創新基地聚落。

凱基證券副總經理陳權澤指出，兩大交易所共同辦理座談會，充分展現主管機關擴大資本市場的堅定決心。他提到，健康的資本市場仰賴優質企業的參與，企業也能藉由資本市場提升研發能力與拓展營運規模，形成良性循環。

本次座談會總共邀請17家來自多元產業、具備卓越能力的優質企業，涵蓋半導體、大健康、綠能環保、電機機械、汽車工業與食品業等產業領頭羊。資本市場服務團隊在會中詳細介紹臺灣資本市場的現況、優勢及掛牌流程重點，並提供現場諮詢服務，幫助企業釐清疑慮，加速邁入資本市場腳步。

展望未來，證交所表示，將持續配合國家政策，推動市場創新並且積極拓展國際連結，透過「資本市場服務團」的綜效，引導更多優質資金與企業投入，助力臺灣資本市場在全球金融市場中發揮更大影響力。

資本市場 凱基證 證交所

延伸閱讀

廣達「金孫」達明上市前一日 獲利了結賣壓失守短均與月線

百達遭銀行退票2730萬元延遲公布重訊 證交所開罰10萬元

南亞科、環球晶今起「坐牢」囉…處置股又擴大！限制多務必留意風險

證交所招商 五路進擊

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

大摩挺亞德客 看淡上銀

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告中表示，8月海外訂單，中國大陸持續溫和增長，歐洲連續二個月年成長明顯，而北美的年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。