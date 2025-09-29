證交所推資訊精準推播

臺灣證券交易所近日宣布與臺灣集中保管結算所達成跨界合作，為進一步提升上市公司資訊揭露的透明度與即時性，並確保投資人能即時掌握所投資公司的最新資訊，將證交所的WebPro影音傳播網與集保的「e手掌握App」串聯，為超過600萬投資人提供法說會與掛牌典禮訊息的「精準推播」服務。

證交所董事長林修銘表示，資訊的透明化是維護資本市場運作及投資人權益的基石。證交所長期致力於此，除了在「公開資訊觀測站」提供大量申報資料，也陸續推出「財務比較E點通」、「公告快易查」等服務。

儘管證交所積極提供多元服務，包括開放場地供公司自辦法人說明會並提供WebPro轉播服務（今年全年近200場），且去年上市公司舉辦的逾3,200場法說會中約60％提供影音連結，但仍觀察到部分影音觀看次數偏低，顯示部分投資人未能即時掌握所投資公司的資訊。

為此，證交所特別與擁有超過600萬用戶的集保「e手掌握App」合作，利用其龐大用戶基礎，針對持有該公司股票的投資人進行精準推播通知，有效解決資訊傳遞的落差。未來，凡是點選同意接受WebPro訊息的投資人，將能在公司於證交所舉辦法人說明會或掛牌典禮前，即時收到直播通知。

除了跨界合作，證交所也同步對WebPro影音傳播網進行全面優化，提升使用者介面（UI/UX），以更簡潔的選單區塊、最新與熱門影片推薦、新增影片摘要等方式，讓投資人能更方便地搜尋與觀看上市公司法說會及重大訊息記者會等影片，大幅提升觀看體驗。本次合作亦同步在集保「e手掌握App」內增設「證交所專區」，方便投資人連結至證交所提供的各項宣導網頁，全面強化資本市場的資訊傳遞效率。

林修銘指出，每年11月及12月是上市公司法人說明會旺季，這項與集保的合作及WebPro的升級服務已於9月中旬上線，為即將到來的大量法說會預先做好準備。

證交所呼籲廣大投資人，務必在集保e手掌握App內點選同意接受WebPro訊息，一機在手，即可「e手掌握」投資關鍵資訊。證交所未來也將持續探索更多元的資訊推播服務可能性，實現「e手掌握WebPro」的願景，並呼籲更多上市公司利用這項新服務，讓資訊更加即時透明，協助投資人做出更好的投資判斷。