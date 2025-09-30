快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

聯準會重啟降息循環，激勵全球股市上漲，美股三大指數續創歷史新高，亞股同樣走強，台灣加權指數、南韓KOSPI與日經同步創高，不過近來漲多拉回整理。

台灣9月製造業依產值計算的生產動向指數48.0仍在榮枯線之下，AI需求使資訊電子業具韌性，整體來看，電子通訊仍為成長主軸，傳產受海外報價競爭與需求走弱影響，復甦相對緩慢。

由於近期散戶進場使融資餘額由2,200億元上揚至逾2,700億元，市場籌碼逐漸混亂，加上美國法院對關稅合法性的判決變數，使不確定性增加，潛在下跌風險機率加大，操作態度仍須謹慎。

投資建議

AI產業的結構性成長趨勢仍為中長期主軸。NVIDIA持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI 算力的龐大需求，微軟、Google等CSP業者相繼上調2025~2026年資本支出。

在GB200／300伺服器供應鏈的推動，加上CSP業者也發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM等族群持續受惠。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。看好季報良好與營收成長力道強勁的標的，如AI伺服器供應鏈等類股、受惠普發萬元的食品與內需股。

AI 降息 伺服器

延伸閱讀

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

ASIC推AI應用半導體成長 台廠合縱連橫拚先機

川普消遣鮑爾…你被開除了 加強施壓意味濃厚

美國本周將公布9月就業報告 預估非農人數僅增加5萬人

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

大摩挺亞德客 看淡上銀

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告中表示，8月海外訂單，中國大陸持續溫和增長，歐洲連續二個月年成長明顯，而北美的年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。