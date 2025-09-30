快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

旺矽、穎崴目標價 外資上調

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
穎崴224G CPO測試解決方案。穎崴／提供
穎崴224G CPO測試解決方案。穎崴／提供

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWoS先進封裝需求不斷擴增、產業對測試標準愈來愈高，使外資高盛發布報告，點讚旺矽（6223）、穎崴兩檔台廠供應鏈，並將目標價分別由1,420元調升至2,000元，及1,465元調升至2,600元，調幅達40%、77%。

旺矽方面，高盛維持「買進」評等，主因該公司2026年已取得多項專案，需求前景增強，產品價值顯著成長，以及公司積極擴張產能，對後續營運保持樂觀態度。高盛預估旺矽2025年營收將成長29.7%，2026年更從原先預期的成長24.7%，上調至40.5%。

高盛指出，在AI ASIC的強勁需求下，目前預估旺矽2026年平均MEMS探針月產能將達到250萬針，且旺矽日前在台灣國際半導體展上展示其最新的CPO（共同封裝光學）測試解決方案，預期CPO測試設備在成功通過客戶驗證後，將於2026年下半年開始貢獻營收。

獲利能力方面，高盛表示，旺矽受惠產品組合持續優化，及來自較高毛利的MEMS探針卡占比提升，預估2026年毛利率將達59.1%，高於2025年預估的57.4%。此外，隨營收規模擴大，將能看到更佳的營運槓桿效益。隨探針卡與設備業務營收規模快速擴張，營業利益率可望從2025年預估的31.1%提升至2026年的38.0%。

穎崴方面，高盛同樣維持「買進」，在 AI／HPC的大趨勢下，穎崴為半導體產業中的主要受惠者之一。高盛指出，穎崴在AI GPU／AI ASIC的營收占比較高，超過五成，整體2025年營收估計成長38.7%，而2026年在訂單能見度提高下，營收將更上一層樓達111億元，年增38.4%。

高盛表示，穎崴已在其美國AI客戶端取得多個Hyper Socket專案，預計於2026年放量，且公司將憑藉此產品，從最終測試（FT） 市場擴展至系統級測試（SLT） 市場。值得注意，SLT插槽的潛在市場規模比FT插槽大四至五倍，因此預期明年將會見到可觀的產量爬升。

高盛 AI 營收

延伸閱讀

ASIC推AI應用半導體成長 台廠合縱連橫拚先機

近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

半導體技術持續突破…測試介面三千金 穎崴、旺矽、精測營運爆發

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

大摩挺亞德客 看淡上銀

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告中表示，8月海外訂單，中國大陸持續溫和增長，歐洲連續二個月年成長明顯，而北美的年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。