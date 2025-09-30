快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

聽新聞
0:00 / 0:00

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技術面搭配籌碼面進行選股操作，尋找在市場不穩時仍能逆勢走強的「股海明燈」，包括緯創（3231）、聯電等。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等法人觀察，台股本波回檔需特別留意慣性走勢是否改變。從歷史經驗來看，自清明節之後，當大盤季線乖離率達7-8％時，後續指數通常會快速拉回至中期均線。在市場震盪時期，選股策略應從技術面轉向更具防禦性、籌碼穩定性的標的。

為找出在市場震盪下仍能進退有據的標的，透過技術面篩選，鎖定KD指標逆勢向上，且同時獲得法人大舉買超囤貨的個股，包括：緯創、聯電、彰銀、中鋼、遠傳、大成鋼、技嘉、台化、台塑化、聯邦銀等十檔。

在法人買超排名前三的電子股中，可見到AI概念股與成熟製程晶圓代工的支撐力道，如緯創與技嘉是市場公認的AI伺服器概念指標股，法人持續看好AI加速器進入成長周期。

這兩檔個股股價多維持在多頭格局高檔震盪，長線投資人可掌握量縮拉回修正的布局時機。緯創上周獲法人買超近10萬張，技嘉也獲近萬張，顯示機構投資人對其業務的信心穩固。

聯電上周獲法人大買逾6.5萬張。作為成熟製程晶圓代工大廠，其需求主要來自於消費性電子、車用晶片等。在產業調整期間，聯電的股價表現出良好的防禦性與籌碼穩定性，成為資金在電子股回檔時的避風港；此外，市場近期也關注到金融股、電信股等防禦型股票，如彰銀、遠傳、聯邦銀等成為進可攻、退可守選擇。

法人提醒，台股短線震盪，投資人應密切關注月線支撐情況，並運用技術與籌碼面篩選，尋找具備成長潛力與穩定籌碼支撐的標的。

聯電 緯創 晶圓代工

延伸閱讀

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

歷史經驗 台股10月漲多跌少

黃詣庭專欄／大型電子權值股 優選

0050零股交易突破300萬股

相關新聞

台股迎新一波資金活水 世芯、瑞昱等陸續配息…挹注大盤動能

儘管近期台股受到國際負面變因影響，指數回檔修正，並跌破26,000點，不過法人指出，隨上市櫃今年最後一波除息後領息入袋，...

類股輪動快速 AI、軍工…台股兩大布局重點

近期因加權指數已來到高位階，類股輪動也變得十分快速，從矽光子、散熱、PCB、記憶體、軍工等都漲過一波，近期紛紛出現轉弱跡...

10檔雙面俱佳股可攻可守 彰銀、中鋼等扮股海明燈

台股近期經歷一波劇烈震盪，上周摔落5、10日均線。由於大盤日KD指標加速向下敞開缺口，短線震盪難免，法人建議，當前依據技...

旺矽、穎崴目標價 外資上調

台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，且隨先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域、CoWo...

就市論勢／AI、食品、內需 可低接

聯準會9月17日會議降息25個基點符合市場預期，根據利率點陣圖中位數落在年內降息3碼，會後FedWatch顯示市場預期10、12月降息機率均逾八成。英國、日本與台灣央行維持利率不變。

大摩挺亞德客 看淡上銀

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告中表示，8月海外訂單，中國大陸持續溫和增長，歐洲連續二個月年成長明顯，而北美的年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。