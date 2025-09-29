快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

國防預算增加 法人：看好這幾檔無人機供應鏈

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

行政院會於8月21日通過115年度中央政府總預算，其中國防預算年增22.9%至9,495億元，占GDP3.32%，較今年預算2.5%有著顯著提升，在特別預算當中，有1,100億元為國防部特別預算，預期將用於採購無人機、無人船之國艦國造與相關裝備等，法人表示，相關供應鏈將有望受惠。

全球軍用無人機市場將由2025年168.9億美元，以年複合成長率6.6%的速度成長至2030年達247.5億美元的市場規模。為提升台灣整體國防不對稱作戰軍事力量，以及加速台灣無人機業者發展與技術上的提升，國防部於2022年9月啟動首次軍用商規無人機標案，共3,600架，整體金額約為70億元。另外又於今年8月宣布新一波採購48,750架共五款軍用商規無人機，將於2026、2027年完成初估整體採購金額將超過五百億元。

法人指出，綜觀目前台灣無人機供應鏈，可分為整機製造業者、關鍵系統組件廠商兩種。整機投標廠商包含中光電、雷虎、長榮航太、智飛、神通等，預期首次得標之廠商再次獲選機率較大，漢翔則預期將以提供產能、技術等方式與相關業者合作進行遴選。

組件方面，看好掌握關鍵系統組件開發能力之廠商，有望拿下可觀的市場占比，包含複合材料供應商碳基、三光酬載開發以及夜視鏡供應商邑錡、地面控制站供應商融程電。另外如義隆將AI演算法寫入硬體晶片，開發無人機朝AI 功能邁進。

此外，法人看好擁有近乎全機製造能力之廠商中光電，受惠於首批標案得標經驗，公司除了具備量產能力外，亦擁有三光酬載鏡頭等關鍵組件研發能力。

無人機 國防部 AI 航太 漢翔

延伸閱讀

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

印度台灣形象展 商機23億

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

相關新聞

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

今年光輝10月行情可期。隨台積電將在10月上旬公布第3季營收、中旬召開法說會，市場普遍預期將繳出亮眼佳績與樂觀前景下，配...

法人：台股震盪洗籌碼 拉回就是買點

台股近期漲多回檔，法人指出這是短線乖離過大後的自然修正，換手洗籌碼在所難免，但中期結構未改。國泰證券研究部主管蔡明翰表示...

路博邁提五大理由看好日股 長線多頭持續

國際資金加速流入日本市場，日股成為全球投資人關注的焦點，即使有美國對日徵收15%關稅的利空因素存在，日本企業的獲利表現依...

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊...

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3...

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

台股高檔震盪，多頭動向以高價股走勢馬首是瞻，外資圈近期紛紛出具千金股報告，包括信驊、緯穎目標價都高達5,000元之上，股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。