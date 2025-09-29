國防預算增加 法人：看好這幾檔無人機供應鏈

行政院會於8月21日通過115年度中央政府總預算，其中國防預算年增22.9%至9,495億元，占GDP3.32%，較今年預算2.5%有著顯著提升，在特別預算當中，有1,100億元為國防部特別預算，預期將用於採購無人機、無人船之國艦國造與相關裝備等，法人表示，相關供應鏈將有望受惠。

全球軍用無人機市場將由2025年168.9億美元，以年複合成長率6.6%的速度成長至2030年達247.5億美元的市場規模。為提升台灣整體國防不對稱作戰軍事力量，以及加速台灣無人機業者發展與技術上的提升，國防部於2022年9月啟動首次軍用商規無人機標案，共3,600架，整體金額約為70億元。另外又於今年8月宣布新一波採購48,750架共五款軍用商規無人機，將於2026、2027年完成初估整體採購金額將超過五百億元。

法人指出，綜觀目前台灣無人機供應鏈，可分為整機製造業者、關鍵系統組件廠商兩種。整機投標廠商包含中光電、雷虎、長榮航太、智飛、神通等，預期首次得標之廠商再次獲選機率較大，漢翔則預期將以提供產能、技術等方式與相關業者合作進行遴選。

組件方面，看好掌握關鍵系統組件開發能力之廠商，有望拿下可觀的市場占比，包含複合材料供應商碳基、三光酬載開發以及夜視鏡供應商邑錡、地面控制站供應商融程電。另外如義隆將AI演算法寫入硬體晶片，開發無人機朝AI 功能邁進。

此外，法人看好擁有近乎全機製造能力之廠商中光電，受惠於首批標案得標經驗，公司除了具備量產能力外，亦擁有三光酬載鏡頭等關鍵組件研發能力。