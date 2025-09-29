半導體測試發展前景亮 高盛點讚兩檔台廠供應鏈
在封測技術持續提升下，近期旺矽（6223）、穎崴（6515）股價表現亮眼，外資高盛發布報告，點讚兩檔台廠供應鏈，並調升目標價，旺矽由1,420元調升至2,000元，穎崴1,465元調升至2,600元，調幅達40%、77%。
旺矽方面，高盛維持「買進」評等，主因其2026年已取得多項專案，需求前景增強，產品價值顯著成長，以及公司積極擴張產能，對後續營運保持樂觀態度，預估2025年營收將成長29.7%，2026年更從原先預期的成長24.7%，上調至40.5%。
高盛指出，在AI ASIC的強勁需求下，目前預估旺矽2026年平均MEMS探針月產能將達到250萬針，且旺矽近期在台灣國際半導體展上展示其最新的CPO（共同封裝光學）測試解決方案，預期CPO測試設備在成功通過客戶驗證後，將於2026年下半年開始貢獻營收。
針對穎崴，高盛同樣維持「買進」，在 AI/HPC的大趨勢下，穎崴為半導體產業中的主要受惠者之一，高盛指出，主因穎崴在AI GPU/AI ASIC的營收佔較高，目前預估超過5成，整體2025年營收估計成長38.7%，而2026年在訂單能見度提高下，營收將更上一層樓達111億元，年增38.4%。
