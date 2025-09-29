快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

半導體測試發展前景亮 高盛點讚兩檔台廠供應鏈

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

在封測技術持續提升下，近期旺矽（6223）、穎崴（6515）股價表現亮眼，外資高盛發布報告，點讚兩檔台廠供應鏈，並調升目標價，旺矽由1,420元調升至2,000元，穎崴1,465元調升至2,600元，調幅達40%、77%。

旺矽方面，高盛維持「買進」評等，主因其2026年已取得多項專案，需求前景增強，產品價值顯著成長，以及公司積極擴張產能，對後續營運保持樂觀態度，預估2025年營收將成長29.7%，2026年更從原先預期的成長24.7%，上調至40.5%。

高盛指出，在AI ASIC的強勁需求下，目前預估旺矽2026年平均MEMS探針月產能將達到250萬針，且旺矽近期在台灣國際半導體展上展示其最新的CPO（共同封裝光學）測試解決方案，預期CPO測試設備在成功通過客戶驗證後，將於2026年下半年開始貢獻營收。

針對穎崴，高盛同樣維持「買進」，在 AI/HPC的大趨勢下，穎崴為半導體產業中的主要受惠者之一，高盛指出，主因穎崴在AI GPU/AI ASIC的營收佔較高，目前預估超過5成，整體2025年營收估計成長38.7%，而2026年在訂單能見度提高下，營收將更上一層樓達111億元，年增38.4%。

高盛 穎崴 營收

延伸閱讀

ASIC推AI應用半導體成長 台廠合縱連橫拚先機

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

高盛喊買富世達 股價上看1,430

相關新聞

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

今年光輝10月行情可期。隨台積電將在10月上旬公布第3季營收、中旬召開法說會，市場普遍預期將繳出亮眼佳績與樂觀前景下，配...

法人：台股震盪洗籌碼 拉回就是買點

台股近期漲多回檔，法人指出這是短線乖離過大後的自然修正，換手洗籌碼在所難免，但中期結構未改。國泰證券研究部主管蔡明翰表示...

路博邁提五大理由看好日股 長線多頭持續

國際資金加速流入日本市場，日股成為全球投資人關注的焦點，即使有美國對日徵收15%關稅的利空因素存在，日本企業的獲利表現依...

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊...

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3...

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

台股高檔震盪，多頭動向以高價股走勢馬首是瞻，外資圈近期紛紛出具千金股報告，包括信驊、緯穎目標價都高達5,000元之上，股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。