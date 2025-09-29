法人：台股震盪洗籌碼 拉回就是買點

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股近期漲多回檔，法人指出這是短線乖離過大後的自然修正，但中期結構未改。圖／本報資料照片
台股近期漲多回檔，法人指出這是短線乖離過大後的自然修正，換手洗籌碼在所難免，但中期結構未改。國泰證券研究部主管蔡明翰表示，目前盤勢仍有兩大支撐：AI浪潮與降息政策。AI如同個人電腦、智慧手機的跨世代循環，滲透率不到兩成，談泡沫化還太早；台灣作為AI伺服器及關鍵零組件大本營，受惠程度居全球之冠。

在政策面，聯準會九月已降息一碼，市場普遍預期年底前仍有機會再降兩次。資金寬鬆下有助維持股市估值，配合經濟數據穩健，將推升風險資產表現。法人強調，這與去年「降息後震盪、隨後走高」的路徑相似，台股回檔反而是切入良機。

台新投顧副董事長李鎮宇也說，雖然美國關稅與232條款帶來不確定性，但台積電身為AI產業龍頭之ㄧ，預料仍有豁免空間。即便消息面衝擊，也多屬短期雜音，目前來看台積電沒有對手，相關利空更可能創造進場機會。

法人分析，投資人第四季可採取「拉回布局」策略，核心鎖定半導體先進製程與AI伺服器，靜待整理過後的再起攻勢。

