聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，有五大理由，支撐投資人持續加碼日本股市的信心。歐新社
路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，有五大理由，支撐投資人持續加碼日本股市的信心。歐新社

國際資金加速流入日本市場，日股成為全球投資人關注的焦點，即使有美國對日徵收15%關稅的利空因素存在，日本企業的獲利表現依然強韌，投資信心不減反增。路博邁台日雙星股票基金（本基金配息來源可能為本金）經理人王昱如指出，有五大理由，支撐投資人持續加碼日本股市的信心。

首先，日本企業獲利突出，能抵禦新關稅壓力。根據市場預測，截至2026年3月的2025財年，整體日本東證指數(TOPIX)成分股EPS即使有關稅壓頂仍可維持正增長。此外，關稅主要衝擊汽車、鋼鐵等出口導向產業，金融、內需消費、科技、服務等產業幾乎不受美國關稅影響，獲利成長動能依舊強勁。在歷經失落的30年後，日本企業現透過全球多元化布局及穩健管理，有效分散外部衝擊，展現出極強的獲利韌性。

其次，內外資金持續流入日股。日本財務省的數據顯示，年初至今外資流入日本股市金額已達2.8兆日圓，較去年同期成長242%。除了國際資金積極布局，日本內資動能同樣強勁。以NISA （小額投資免稅制度）每月申購量為例，四月日股申購量達1.3兆日圓，超過去年同期的1兆日圓，年成長率上揚30%，顯示日本民眾對本國股市的信心不斷增強。

第三，近年來日本企業積極推動企業治理改革，強化股東權益、提升資本運用效率，今年第一季（4-6月）日本上市公司股票回購金額創下近15年新高。日本東證指數成分股的整體股東權益率（ROE）也從2020年的4.2%提升至2025年的8.8%，企業回饋股東的意願明確，進一步穩定股價並提升投資人的長期回報。企業治理改革不僅獲得外資肯定，也帶動本地資金加碼，形成正向循環。

第四，日股在評價上也展現高度吸引力。日本股市評價目前明顯低於歷史平均，僅17倍左右，與全球股市22倍相比等同於便宜24%，且企業獲利與現金流表現毫不遜色。

第五，日本央行將再度升息，金融與內需消費可望受惠。隨著關稅爭議落幕、日本經濟持續穩健成長，市場預期今年第四季日本央行有望再度升息。升息有助於很多產業的獲利提升，如金融業，因銀行及保險等機構利差擴大，資產報酬率同步提高。升息亦有助於日圓走穩，增強日本民眾購買力，帶動消費信心回升，零售、餐飲等內需產業可望受益。

王昱如表示，日本股市在資金持續流入、企業獲利突出、治理改革見效、評價便宜以及央行升息政策多重利多加持下，展現強勁成長動能。無論是國際資金還是本地投資者，都看好日本市場的長期潛力。建議投資人持續關注日股機會，分享日本經濟復甦與市場成長的紅利。

日本央行 關稅 日股 日圓 升息 外資

相關新聞

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

今年光輝10月行情可期。隨台積電將在10月上旬公布第3季營收、中旬召開法說會，市場普遍預期將繳出亮眼佳績與樂觀前景下，配...

法人：台股震盪洗籌碼 拉回就是買點

台股近期漲多回檔，法人指出這是短線乖離過大後的自然修正，換手洗籌碼在所難免，但中期結構未改。國泰證券研究部主管蔡明翰表示...

路博邁提五大理由看好日股 長線多頭持續

國際資金加速流入日本市場，日股成為全球投資人關注的焦點，即使有美國對日徵收15%關稅的利空因素存在，日本企業的獲利表現依...

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊...

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3...

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

台股高檔震盪，多頭動向以高價股走勢馬首是瞻，外資圈近期紛紛出具千金股報告，包括信驊、緯穎目標價都高達5,000元之上，股...

