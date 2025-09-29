季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，以及大立光、南亞科、台積電等將舉行法說會，預期台股短線高檔震盪、類股輪動。

台積電在官網公布，第3季法人說明會將於10月16日舉行，公布財務報告前10天（10月6日至15日）為緘默期；此外，記憶體廠南亞科將於13日舉行法說會，外界高度關注台積電2奈米等先進晶圓製程量產進展，以及記憶體第4季整體市況。

台股今天因教師節連假休市，晚間美股將持續開盤。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美媒採訪透露，對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他並拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。市場高度關注相關議題對本週台積電ADR及台股30日開盤影響。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，近日市場追價意願轉趨謹慎，台股26日由科技權值股領跌，失守26000點大關，也跌破5日線約25986點和10日均線約25770點。

展望台股10月動向，廖炳焜指出，台股9月數度創下歷史新高，月線正乖離大；進入10月，將有中秋、國慶等連假，預期台股短線高檔震盪、類股輪動機率上升。若出現美國降息速度和頻率不如預期等變數，可能對台股帶來壓力；若有拉回走勢，幅度不至於太深，台股長期成長性仍佳、基本面強勢。

永豐證券投資顧問分析，10月下旬美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議值得關注，就業與物價數據是否影響降息路徑，顯得重要。

韓國將於10月31日到11月1日於慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC），永豐證券投資顧問指出，美中兩國是否會在期間舉行「川習會」，也是觀察重點，牽動美中科技與貿易變化。

觀察台指期淨部位，三大法人26日淨空單增加2522口，整體部位轉為淨空單1796口；其中，外資淨空單增加3340口至2萬5119口。

美國商務部26日晚間公布，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）8月年增幅度稍微攀升，符合市場分析師預期。8月PCE年增2.7%，核心PCE持平在2.9%。

相關數據激勵美股26日收紅，其中輝達（NVIDIA）小漲0.28%，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.19%。