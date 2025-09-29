快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

中央社／ 台北29日電
台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。本報系資料庫
台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。本報系資料庫

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，以及大立光、南亞科、台積電等將舉行法說會，預期台股短線高檔震盪、類股輪動。

台積電在官網公布，第3季法人說明會將於10月16日舉行，公布財務報告前10天（10月6日至15日）為緘默期；此外，記憶體廠南亞科將於13日舉行法說會，外界高度關注台積電2奈米等先進晶圓製程量產進展，以及記憶體第4季整體市況。

台股今天因教師節連假休市，晚間美股將持續開盤。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美媒採訪透露，對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他並拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。市場高度關注相關議題對本週台積電ADR及台股30日開盤影響。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，近日市場追價意願轉趨謹慎，台股26日由科技權值股領跌，失守26000點大關，也跌破5日線約25986點和10日均線約25770點。

展望台股10月動向，廖炳焜指出，台股9月數度創下歷史新高，月線正乖離大；進入10月，將有中秋、國慶等連假，預期台股短線高檔震盪、類股輪動機率上升。若出現美國降息速度和頻率不如預期等變數，可能對台股帶來壓力；若有拉回走勢，幅度不至於太深，台股長期成長性仍佳、基本面強勢。

永豐證券投資顧問分析，10月下旬美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議值得關注，就業與物價數據是否影響降息路徑，顯得重要。

韓國將於10月31日到11月1日於慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC），永豐證券投資顧問指出，美中兩國是否會在期間舉行「川習會」，也是觀察重點，牽動美中科技與貿易變化。

觀察台指期淨部位，三大法人26日淨空單增加2522口，整體部位轉為淨空單1796口；其中，外資淨空單增加3340口至2萬5119口。

美國商務部26日晚間公布，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）8月年增幅度稍微攀升，符合市場分析師預期。8月PCE年增2.7%，核心PCE持平在2.9%。

相關數據激勵美股26日收紅，其中輝達（NVIDIA）小漲0.28%，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.19%。

台股 台積電 美國商務部 美股 晶片

延伸閱讀

美商務部長提晶片製造「五五分」 黃健豪：賴政府別再幻想自己是棋手

對台貿易協議聚焦晶片製造 美商務部長提「五五分」

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

三星2奈米砍價三成…爭取輝達、高通、特斯拉下單 挖台積電牆腳

相關新聞

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

今年光輝10月行情可期。隨台積電將在10月上旬公布第3季營收、中旬召開法說會，市場普遍預期將繳出亮眼佳績與樂觀前景下，配...

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊...

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3...

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

台股高檔震盪，多頭動向以高價股走勢馬首是瞻，外資圈近期紛紛出具千金股報告，包括信驊、緯穎目標價都高達5,000元之上，股...

歷史經驗 台股10月漲多跌少

台股即將進入「光輝10月」，根據統計，過去十年台股10月行情表現亮麗，法人圈普遍看好指數有望再創新高，蓄勢挑戰27,00...

黃詣庭專欄／大型電子權值股 優選

過去一周台股走勢震盪，上半周在輝達宣布投資OpenAI的消息帶動下，資金簇擁大型電子權值股，台灣加權指數於24日創下盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。